"Un verdadero maestro del fútbol", Alberto Fernández lamenta la muerte de Alejandro Sabella

Buenos Aires, Argentina.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lamentó este martes la muerte del legendario director técnico de la selección albiceleste, Alejandro Sabella, a quien consideraba "un verdadero maestro del fútbol".

"Alejandro Sabella fue un hombre con dignidad, de convicciones y principios, y así se mostró en la cancha como jugador y como técnico", empezó su comunicado el mandatario, que publicó en Twitter.

Fernández agregó que "hoy se fue un verdadero maestro del fútbol", y envió condolencias a sus familiares y seres queridos.

El mensaje fue acompañado con un video del exfutbolista dando declaraciones tras recibir el Premio Democracia 2014 del Centro Cultural Caras y Caretas, año en el que la albiceleste llegó a la final con Alemania en el Mundial en Brasil, un paso que no alcanzaba desde 1990.

"Ganar no es lo único, así que debemos ser ante todos dignos, como le dije a los muchachos en el último partido: seamos dignos con nosotros mismo", y agregó entre sentimientos encontrados que "estamos llegando al fin, lamentablemente me duele en el alma no haber podido traer la copa para nosotros, para Argentina".

"Pero este premio a pesar de ser segundo es una acaricia al alma, me reconforta el espíritu", y agradeció a todos los jugadores por cumplir con los valores que el equipo quiso esparcir.

El exfutbolista y extécnico de la selección argentina, Alejandro Sabella, falleció este martes a los 66 años en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde estaba internado desde el pasado 25 de noviembre, por complicaciones de salud.