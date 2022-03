Una bebé muere tras ingerir 10 veces la cantidad de fentanilo para matar a un adulto en Colorado

Colorado.- Una pequeña de 1 año de edad, murió luego de ingerir una dosis fatal de fentanilo, por lo que los padres han sido acusados por el fallecimiento de la menor, informaron los fiscales de Colorado el jueves por la mañana.

Los padres de la menor fueron identificados como Alonzo Ray Montoya, de 31 años, y Nicole Danielle Casias, de 30, quienes han sido acusados de abuso infantil con resultado de muerte y distribución de una sustancia controlada en relación con la muerte de su hija.

Según lo publicado por el medio The Denver Post, los oficiales y los servicios de emergencia fueron llamados a la casa de la pareja a principios de enero, ya que la niña no respondía y no respiraba.

En un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Brighton, se informó que los oficiales y miembros de Brighton Fire Rescue y Platte Valley Ambulance realizaron medidas médicas en el lugar, sin embargo, la menor fue declarada muerta en el lugar.

El reporte del forense del condado de Adams, indica que la niña murió como resultado de la ingestión de fentanilo, a quien se le encontró en la sangre, “10 veces la cantidad de fentanilo necesaria para matar a un usuario adulto intolerante”, dijo la Fiscalía 17 del Distrito Judicial en un comunicado de prensa.

Trascendió que los padres supuestamente participaron en actividades de drogas ilícitas con la niña presente en la casa antes y después de su muerte, dijeron los fiscales.

El martes, se presentaron cargos contra Montoya y Casisas por abuso infantil con resultado de muerte y distribución de fentanilo, fueron detenidos el miércoles. Están programados para comparecer en la corte del condado de Adams el jueves.