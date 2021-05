Una atracción de Blancanieves de Disneyland es atacada por ser "besada sin su consentimiento"

Estados Unidos.- El renovado paseo de Blancanieves de Disneyland se ha convertido en el último objetivo de la "cultura de cancelación", porque presenta el icónico beso del Príncipe Azul que ocurre mientras duerme y "sin su consentimiento".

El parque temático en Anaheim, California, abrió el viernes por primera vez en más de 400 días desde que comenzó la pandemia, mostrando su recién renovado paseo "El deseo encantado de Blancanieves".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero se rompió de inmediato en una revisión que decía que el parque debería haber "re-imaginado" el clásico de dibujos animados de 1938 para evitar terminar con el icónico "beso del amor verdadero" que despertó a Blancanieves.

Los críticos de SFGate Katie Dowd y Julie Tremaine atacaron el viaje por incluir el "beso que él le da sin su consentimiento, mientras ella duerme, que no puede ser amor verdadero si solo una persona sabe que está sucediendo".

Leer más: Después de 27 años de matrimonio, Bill Gates y Melinda se divorcian

"¿No hemos acordado ya que el consentimiento en las primeras películas de Disney es un problema importante?" la pareja escribió en el sitio, el hogar digital del San Francisco Chronicle.

"¿Eso no está bien enseñar a los niños que besar, cuando no se ha establecido si ambas partes están dispuestas a participar, no está bien?"

Muchos críticos de la atracción dicen que la acción del famoso cuento de Disney donde se retrata un beso no consensuado resulta anacrónico. AFP

Es difícil entender por qué Disneyland de 2021 elegiría agregar una escena con ideas tan anticuadas de lo que un hombre puede hacer con una mujer, escribieron, destacando otros cambios en temas cuestionables en las atracciones.

"¿Por qué no volver a imaginar un final de acuerdo con el espíritu de la película y el lugar de Blancanieves en el canon de Disney, pero eso evita este problema?" ellos preguntaron.

12 Series que Netflix canceló el 2020

La dura crítica provocó indignación en línea, y muchos acusaron a los "liberales del despertar" de llevar la cultura de la cancelación demasiado lejos.