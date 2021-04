Una escuela llama "opresores" a chicos blancos, heterosexuales y cristianos en Australia

Australia.- Una trabajadora juvenil obligó a los estudiantes varones de 11 años en una escuela pública de Australia a pararse frente a la clase mientras los condenaba como "opresores" históricos por ser blancos, varones y cristianos.

La trabajadora del Ayuntamiento de Kingston dio una charla sobre privilegios, pronombres e interseccionalidad en Parkdale Secondary College en Mordialloc, Melbourne, el miércoles pasado.

Luego pidió a los estudiantes blancos, hombres y cristianos que se pusieran de pie, informó The Herald Sun.

La mujer les dijo a estos estudiantes que eran 'privilegiados' y 'opresores', lo que provocó indignación entre los padres y los concejales locales.

Leer más: El estado de EE.UU que da 100 dólares a los jóvenes que se pongan la vacuna Covid-19

El concejal de Kingston, Cameron Howe, dijo que fue un 'comportamiento vergonzoso' como escribió en respuesta a los informes del incidente en Facebook.

El racismo inverso se está volviendo más frecuente y no solo no pertenece a nuestras escuelas, sino que aquellos que sostienen estos puntos de vista tóxicos no son moral o intelectualmente superiores a los demás, escribió.