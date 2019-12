Una foto le impactó tanto que decidió superar su adicción al alcohol

Reino Unido.- Un ex padre alcohólico que una vez bebió una botella y medio de whisky al día habló sobre cómo ver su propia selfie finalmente lo obligó a ponerse sobrio.

Gene Davis, de 47 años, de Cwmaman, Gales, había luchado contra el alcoholismo durante décadas, y su consumo excesivo de alcohol le costó múltiples trabajos, relaciones e incluso su matrimonio.

La selfie, tomada después de que fue hospitalizado por caerse de una litera, fue la conmoción del sistema que necesitaba para abandonar la botella por completo.

El accidente ocurrió mientras Gene se quedaba en la habitación libre de un amigo y le pidieron que abandonara la casa de su familia debido a su consumo de alcohol.

Me dieron la habitación libre, que tenía una litera, y debo haberme quedado profundamente dormido, agrega.

The picture that shocked a hopeless alcoholic into finally sobering uphttps://t.co/QMbR8NvLmX pic.twitter.com/GiYgvKPenE — WalesOnline (@WalesOnline) 1 de diciembre de 2019

"Pero cuando me desperté en la noche necesitando un pipí, olvidé por completo que tenía seis pies de altura y me tiré al suelo como una piedra, sacando una cómoda con la cabeza en el camino".

No me dejaron inconsciente, los cajones se llenaron, mente, y me tambaleé al baño para ver el desorden que había hecho de mí y si podía salir o no con solo envolverlo en un paño de cocina y volver a la cama.

"Pero, cuando vi la sangre, levanté mi cabello y apareció un gran colgajo de piel, me di cuenta de que me había cortado parcialmente el cuero cabelludo y podía ver mi cráneo. Recuerdo haber pensado: "No, es el hospital para ti, amigo".

Gene comenzó a beber cuando era un joven adolescente tocando en una banda junto a su prima, Kelly Jones de Stereophonics.

Aunque no culpa completamente a la puerta del rock and roll, Gene confesó que se había sentido presionado para estar a la altura de la "imagen del baterista de rock" cuando no estaba en el escenario.

Gene terminó siendo expulsado de la universidad por no asistir a clases, antes de trabajar en una serie de trabajos extraños donde fue despedido regularmente.

Después de caer en la industria de la restauración, el estrés del trabajo solo exacerbó la bebida de Gene, lo que lo llevó a escabullirse en latas o dirigirse al pub en sus descansos.

Gene regresó a Gales en 2003 y continuó bebiendo en exceso; gastando todo su dinero en cerveza fuerte y barata mientras ocultaba su adicción a sus preocupados padres, hasta que decidió cambiar.