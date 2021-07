Una "jauría humana" pateó a Samuel Luiz hasta la muerte, el caso conmociona a España

España.- El asesinato de Samuel Luiz, ha generado conmoción en España, ya que fue pateado y golpeado luego de haberse celebrado el mes del Orgullo LGBTQ+.

Las cámaras de seguridad de de local El Andén, captaron el momento en el que salieron tanto el joven Samuel de 24 años de edad y sus agresores, igual que las del paseo marítimo A Coruña.

El agresor que fue detenido el martes junto a dos acompañantes, quien creyó que estaba siendo grabado, lo que derivó primero en una agresión física y después de una brutal paliza colectiva, que de acuerdo con las fuentes policiales lo describieron como "una jauría humana" pateando a un joven a lo largo de más de 150 metros en plena calle.

Los 150 metros es la distancia que hay entre la discoteca del paseo y el número 2 de la Avenida de Buenos Aires, donde "el chico se desplomó y cayó muerto".

Ahí fue cuando se ensañaron los atacantes y entre seis y diez personas continuaron pateándole.

La policía ha tomado hasta el momento la declaración a 15 testigos directos y no descarta ninguna hipótesis, tiene centrada su investigación en el momento en el que el agresor principal se dirige a Samuel y le "insulta", "al no creerse que le está filmando con el teléfono".

"No por su condición sexual, no se conocían de nada, no se habían visto nunca antes", señalaron las fuentes policiales.

El agresor iba muy bebido, aseguran las fuentes policiales y se puso muy violento enseguida, propinándole un puñetazo sin apenas mediar palabras.

No obstante, lo peor, según relataron, estaba por llegar: "Salieron del local los amigos del agresor y buscaron a Samuel, que ya se encontraba algo conmocionado".

Las cámaras de seguridad muestran como un grupo de personas lo sacuden a golpes durante un trayecto de más de 150 metros y el chico trata de escapar en varias ocasiones, cae y se levanta hasta tres veces, llega a cruzar una calle, pero lo vuelven a alcanzar donde lo siguen golpeando.

"Hay mucha gente, chicos y chicas, ellas no le agreden pero jalean a quienes lo hacen, hasta que llegan al número 2 de la Avenida de Buenos Aires, donde el joven se desploma definitivamente", relataron las mismas personas cercanas al caso.

La policía en España ha hecho un llamado a declarar en calidad de testigos a un grupo indeterminado de personas. Por el momento, las autoridades se basan en testimonios recabados y al visionado de las cámaras de seguridad de la zona.