Una madre entregó a su bebé de 1 mes a un conductor y se fue

Pensilvania.- Una madre de Pensilvania fue arrestada el lunes después de supuestamente entregar a su bebé de 1 mes a un conductor de autobús antes de alejarse y abandonar al bebé, según un informe.

La policía dijo que la mujer supuestamente se subió a un autobús en Belén el sábado y entregó a su bebé al conductor antes de alejarse, informó WPVI-TV.

La madre, identificada como Ashley Walters de Whitehall, fue arrestada y acusada de un delito menor de peligro para niños, informó la estación.

Walters, de 26 años, subió al autobús y luego colocó a su hijo en la caja de tarifas. Según la denuncia penal, Walters le dijo al conductor que "llame a la policía y que este era su hijo del que no puede ocuparse", informó WPVI.

Después de salir del autobús, se alejó llorando. Más tarde, la policía encontró a Walters a solo unos cientos de metros de distancia, según el medio de noticias.

Un padre puede dejar a un bebé recién nacido al cuidado de un hospital o con un oficial en una estación de policía sin ser penalmente responsable siempre y cuando el bebé no sea mayor de 28 días y no sufra daños, de acuerdo con Safe Haven of Pennsylvania, o Ley de protección del recién nacido.

Niña asesina a su hermana embarazada y le arranca al bebé del vientre

Un caso conmovió a Porto Velho, una joven de 23 años embarazada fue cruelmente asesinada, además le sacaron del vientre a su bebé, el crimen fue cometido por alguien que nadie se imaginaba; su hermana de 13 años de edad.

La víctima de nombre Fabiana "N" tenía ocho meses de embarazo, su otro hijo también fue asesinado por ser testigo del atroz asesinato de su madre.

La niña de 13 años de edad atacó a su hermana mayor con una barra de hierro, al ver que seguía con vida le abrió el vientre con un cuchillo para sacarle al bebé, todo esto lo hizo con ayuda de un cómplice de 15 años de edad.

El otro niño, hijo de la madre asesinada, fue lanzado a un río y apedreado hasta morir por la niña agresora.

Pixabay

Según medios locales, la madre del cómplice quería enriquecerse con el recién nacido, a ella se le acusa de ser el cerebro en la operación.

La mujer abría fingido un embarazo durante ocho meses para engañar a un hombre adinerado con el qué mantenía una relación sentimental, su plan era robar al bebé para decirle que era de él.

El bebé, que fue sacado del vientre de su mamá de manera salvaje, sobrevivió y pesó 1,8 kilos, actualmente se encuentra bajo observación médica, fue encontrado en la casa del cómplice de la menor.