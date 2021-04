Una mujer dice que la vacuna de AstraZeneca la convirtió en un monstruo 'alienígena'

Reino Unido.- Una mujer del Reino Unido dijo que se sentía como una criatura en la película de terror de ciencia ficción "Alien" cuando estalló en una erupción y su piel reaccionó después de recibir una vacuna COVID-19, según un informe.

Susie Forbes, de 49 años, de Lichfield, Staffordshire, sufrió la desfiguración pocas horas después de recibir su primera dosis de la vacuna AstraZeneca-Oxford el 18 de marzo, informó Triangle News.

Me sentí como si estuviera en 'Alien' porque había burbujas saliendo de mi brazo. Fue espantoso. Mi cara estaba enorme. Yo era un monstruo, dijo Forbes al servicio de noticias.

Mi hija me estaba enviando mensajes de texto rogándome que fuera al hospital. Me ha destruido y destruido a mi hija. Voy a tener que vivir con esto porque tengo cicatrices en mi cuerpo, dijo.

Pero que mi hijo de 19 años me envíe mensajes de texto desde el trabajo y me diga: 'Mamá, mamá, mamá, no te mueras', agregó Forbes, quien sufre del síndrome de Guillain-Barré, una afección autoinmune en la que el cuerpo ataca los nervios.