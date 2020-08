Una pareja de Ecuador es la más longeva del mundo

Quito, Ecuador.- Guinness World Records entregó a mediados de agosto a los ecuatorianos Julio Mora, de 110 años de edad, y a su esposa Waldramina Quinteros, de 104 años, la certificación de ser la pareja de casados más longeva del mundo con una edad combinada de más de 215 años.

A pesar de los años Julio de vez en cuando le roba un beso a su esposa Waldramina, lo cual podría parecer ordinario si no fuera por sus edades. Ambos están lúcidos y tienen buena salud, pero se sienten un poco tristes porque extrañan reunirse con su familia, lo que ahora no es posible por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Cecilia, hija de la pareja de profesores jubilados, aseguró que a inicios de este año uno de los nietos, Andrés Paredes, sugirió que sus abuelos podrían estar entre las parejas más longevas, tras lo cual ella envió todos los documentos que le solicitaban hasta recibir la certificación.

En declaraciones a The Associated Press, Cecilia afirmó que sus padres están activos, aunque ya no tienen la agilidad de antes, pero “desde hace un mes se les nota diferentes, más decaídos porque extrañan las grandes reuniones familiares con hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Desde marzo no hemos tenido nada de eso, a mis padres les hace falta el contacto familiar”.

Aseguró que su papá disfruta ver la televisión y tomar leche mientras que a su madre le gustan los postres y leer el periódico cada mañana.

“Hace un mes que mi papá come muy poco, está triste, nos toca licuar su comida para que se alimente, mi mamá sigue con buen apetito”, comentó al tiempo de añadir que la fórmula para un matrimonio tan largo es “la disciplina, la comprensión, madurez y mucho amor”.

Mora nació el 10 de marzo de 1910, Quinteros el 16 de octubre de 1915 y se casaron el 7 de febrero de 1941 en la primera iglesia construida por los españoles en esta capital: La Iglesia de El Belén. Son padres de cinco hijos, uno de ellos fallecido, y tienen 11 nietos, 21 bisnietos y nueve tataranietos.

Los dos son profesores jubilados y viven en el centro norte de Quito.

Para ser reconocido como el matrimonio más longevo del mundo, esta pareja de ecuatorianos superaron a los estadounidenses Charlotte Henderson y John Henderson quienes suman una edad combinada de 212 años y 52 días.

Los esposos Julio Mora Tapia, de 110 años, Waldramina Quinteros, de 104, ambos profesores retirados, posan para una foto en su hogar en Quito, Ecuador, el viernes 28 de agosto de 2020. / Fotografía: AP.

Guinness dijo en su sitio oficial que esta pareja es un recordatorio para “heredar a nuestras generaciones, el ejemplo de ser dignos para seguir adelante”.

