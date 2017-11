Una tragedia le regala un objeto extraño en su brazo

Estados Unidos.- Lee Broke mostró en pantalla imágenes de un momento aterrador, tras un viaje de caza en los bosques en Wyoming.

Hace un año, el presentador de 61 años se encontró cara a cara con la naturaleza. Viajó con un grupo de caza y se adentraron en los bosques, al separarse de los integrantes del grupo para encontrar al ave al que le había disparado, se enfrentó con un oso hembra de la especie grizzly, la cual husmeaba en compañía de sus crías, dos oseznos.

En su intento salvaje de protección del territorio la bestia atacó a Lee Brooke, antes de que este intentara siquiera salir corriendo.

El hombre de 61 años intentó retroceder lo suficientemente rápido, sin embargo la madre osa ya se encontraba olfateándolo junto a sus pequeños.

Relató sobre el momento

Les dijo a los anfitriones Phillip Schofield y Holly Willoughby cómo el oso lo abofeteó y lo derribó montaña abajo por 50 yardas.

"Me desperté y ella me estaba olfateando en la mejilla", dijo. "Una voz en mi cabeza decía: 'no te hagas el muerto'. Me golpeé con mi brazo izquierdo. Ella retrocedió. Me puse de rodillas y comencé a apuñalarla en la cabeza con mi cuchillo, que todavía estaba en mi mano.

"Sabía que ella regresaría y me mataría. Pero no pude ver. En el lado derecho estaba mi nariz y mi bigote en el suelo. No tuve tiempo de preocuparme por eso.

Sabía que tenía aún 40 yardas de camino por la montañana para salvar su vida. "Sé que voy a necesitar ayuda. Tengo que encontrar terreno elevado. Subo a algunos troncos, que encontré por tacto".

Foto: Captura de video

Oré al "Señor, por un poco de ayuda ahora" y procedí a gritar pidiendo ayuda" esperando que alguien me escuchara.

Continuó explicando cómo sus amigos estaban a varios cientos de metros de distancia y no podía escuchar sus gritos de ayuda. Un esposo y esposa habían detenido su búsqueda de almuerzo y lo habían escuchado gritar: en total, Lee estuvo en la montaña sin ayuda médica durante siete horas.

Su cuñado encontró los restos de su cara incluyendo el bigote, que el oso había quitado con sus garras, y un equipo de doctores hicieron milagros pudo salvar la mayoría de la nariz de Lee, manteniéndola viva con sanguijuelas.

"Un milagro lo salvó" dijo su esposa

Asombrosamente, salvaron su nariz con un injerto de piel de su brazo donde sanará durante "uno o dos años" antes de que Lee se someta a "un año de operaciones" para volver a colocarlo en su rostro.

La esposa de Lee, Martha, apareció al lado y dijo: "Fue un milagro que haya podido escapar de eso y salvar su vida, fácilmente podría haber perdido a mi mejor amigo, mi esposo".

"No sabía la extensión de sus heridas o si estaría vivo cuando llegué allí. Cuando entré a su habitación, él no se parecía a mi esposo. Estaba en coma inducido médicamente. Su nariz y el área del labio superior se habían ido." De acuerdo a información recabada de The Mirror.

En otros hechos

Intentó tomarle una foto a un elefante y este lo mata

El sujeto transitaba por una carretera al norte de Bengala, cuando decidió detenerse y salir de su vehículo Intentó

Bengala, India.- Un hombre perdió la vida luego de ser aplastado por un elefante al norte de la localidad de Bengala, India.

El sujeto transitaba por una carretera al norte de Bengala, cuando decidió detenerse y salir de su vehículo para fotografiar de cerca los colmillos del paquidermo.

De acuerdo con lo publicado por la cadena NDTV, el hoy occiso fue identificado como Sadik Rahman, de 40 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en un banco.

Foto: Captura de video.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de noviembre en la zona forestal de Lataguri, cuando un elefante detenía el tráfico al atravesarse en la carretera. Fue ahí cuando Sadik decidió salir de su vehículo, acercarse al paquidermo e intentar fotografiarlo.

El medio RT señala que el hombre iba camino al trabajo cuando se topó con el elefante, y cometió el desafortunado error de bajarse del coche para tomar fotografías del animal.

De acuerdo con los testigos, el elefante atacó a Rahman hasta arrancarle la vida. Al menos 15 minutos después, el paquidermo desapareció en el bosque.

EN OTRO HECHO

Mueren dos elefantes tras ser embestidos por un tren

Dos elefantes fueron atropellados el domingo por un tren de pasajeros en el noreste de la India.

El suceso ocurrió cerca de la ciudad de Gauhati, en el noreste del país, dijo el responsable de vida silvestre Prodipta Baruah.

El tren de pasajeros estuvo cerca de atropellar a varios elefantes más. Foto: AP

Añadió que los elefantes eran parte de una manada de quizás unos 15 que se había metido en la zona en busca de alimentos durante la noche.

Los testigos colocaron flores y otras ofrendas junto a los cuerpos. Foto AP

Dijo que la mayoría de la manada ya había cruzado la ferrovía, pero los últimos dos estaban cruzando justo cuando llegó el tren.

Excavadoras y tractores llegaron a la zona para enterrar los cuerpos. Foto: AP

Expertos en vida silvestre llegaron y practicaron autopsias a los elefantes antes de sepultarlos en unas fosas cercanas.

Foto: AP

El tren no sufrió daños significativos, y ningún pasajero resultó lastimado.

