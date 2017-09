“Una voz decía dentro de mí, mata al bebé'"

Christine Laverne Slaughter es originaria de Perry, Florida. Su madre tenía de 16 años de edad y, su padre, 65 años. Christine era la segunda hija de la pareja. Su madre Ann se ausentaba durante meses y al regresar, siempre estaba embarazada. Su familia era muy pobre y tras la ausencia de Ann, Thomas llevaba a los niños a los bosques en los que trabajaba. Pero Thomas sufrió un accidente y Ann se tuvo que quedar en casa. Los niños eran rotados con la familia hasta que Ann los abandonó en un banco de un centro comercial.

Christine y sus hermanos vivían en un orfanatorio, una pareja adptó a una hermana y a ella. Su nueva vida estaba llena de amor, pero poco a poco surgió rencor entre los integrantes. Christine sufría epilepsia, problemas de aprendizaje y un desarrollo físico anormal. Las niñas fueron enviadas a un internado y más tarde regresaron a casa, la situación no mejoró. Las intensas riñas continuaban, se fueron de casa. Christine regresó con su madre biológica.

La joven tenía graves ataques de ira y era antisocial, además de su fascinación por la tortura de animales; los estrangulaba y los hacía caer desde muy alto, para ver si tenían nueve vidas.

Christine comenzó a inventar pretextos para visitar frecuentemente la sala de emergencias de un hospital, en dos años, fue más de cincuenta veces, ella deseaba atención y desarrolló el síndrome de Munchausen. En esta enfermedad los pacientes buscan una atención exagerada y exclusiva por parte del personal médico, exagerando síntomas o presentando heridas autoinfligidas.

No tenía preparación o una profesión por lo que la joven, aprovechando que adoraba a los niños y le encantaba cuidarlos, se convirtió en niñera profesional.

En 1980, Christine cuidaba a una pequeña de dos años, Cassidy Mae Johnson, quien gozaba de perfecta salud. Un día, a decir de Christine, la pequeña perdió el conocimiento y recibió el diagnóstico de encefalitis, inflamación del cerebro provocada por una infección. Pero fue encontrado un golpe en la cabeza de Cassidy, a lo que la niñera refutó que se cayó de la cuna. Durante dos días, la bebé luchó por su vida, al tercer día, perdió la batalla. La autopsia arrojó un pequeño golpe en la cabeza, lo que coincidía con la versión de Christine; sin embargo, un médico no creyó en ella y pidió se indagara el caso, más fue ignorado.

Un año después, la niñera cuidaba de un niño de cuatro años en Lakeland, Florida; hasta que, según ella, el menor dejó de respirar. Una autopsia señaló una miocarditis.

Pero la desgracia continuó, durante el funeral del menor, Christien cuidaba de un pequeño de dos años, que casualmente, tuvo la misma suerte.

Los rumbores comenzaron, tres niños muertos en manos de la niñera, sin explicaciones concretas; ella decía que tal vez se trataba de alguna maldición.

Christine decidió cambiar de profesión y comenzó como ama de llaves en la casa de un hombre de 77 años llamado William Swindle. El primer día de trabajo, el anciano falleció. No pareció anormal por su avanzada edad.

Posteriormente, la mujer cuidaba a Jennifer, a solas en casa de la pequeña y al regreso de su madre, la bebé estaba sin vida, “dejó de respirar”. El diagnóstico fue Síndrome de Muerte Súbita Infantil.

Christine comenzó una relación sentimental y fue así como encontró a su última víctima, un niño de diez meses de edad. El bebé murió cuando dormía en casa de su pareja, a decir de la mujer, ya no respiraba cuando despertaron. La a autopsia reveló que el pequeño tenía heridas internas, había sido asfixiado.

Según Escrito con sangre, la niñera fue internada en un hospital y acusada de tres casos de asesinato en primer grado. Finalmente, confesó algunos de los asesinatos.

"No sé por qué lo hice, no me gustaba. Ya sabes, parecía sencillo, pero no lo era. Le puse una mantita sobre su cara. Una voz me decía dentro de mí: 'mata al bebé', una y otra vez. Después me daba cuenta de lo que había pasado".