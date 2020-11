Unión Interparlamentaria estudiará el caso del expresidente Uribe tras denuncias de irregularidades

Bogotá, Colombia.- El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) aceptó estudiar el caso del expresidente colombiano, Álvaro Uribe, quien denunció irregularidades en las investigaciones en su contra de la Corte Suprema de Justicia.

Fue la defensa del exmandatario y exsenador, quien es investigado por acusaciones de soborno y fraude procesal, que presentó las supuestas irregularidades, entre ellas, aseguran que es víctima de amenazas y arrestos arbitrarios.

La organización con sede en Suiza indicó que la denuncia fue colocada de forma correcta: "Hace referencia a presuntas amenazas, actuaciones intimidatorias, detención y arresto arbitrarios, ausencia del debido proceso en la fase investigativa y ausencia de procesos judiciales imparciales, todas ellas acusaciones que se inscriben en el mandato del Comité".

"Considera, por lo tanto, que la denuncia es admisible en virtud de lo dispuesto en la sección IV del Procedimiento para el examen y la tramitación de denuncias; y se declara competente para examinar el caso", señaló la UIP en un comunicado.

Además, recibieron las denuncias Álvaro Hernán Prada, quien también es investigado por la Corte Suprema.

Por lo que el comité volverá a examinar ambos casos en su próxima sesión, convocada para principios de 2021.

Sin embargo, este miércoles SEMANA dio a conocer la Corte considera que se está, de alguna manera, afectando la independencia de los magistrados y de la justicia en general pues no es la Unión Interparlamentaria, a juicio de ellos, la competente para señalar a los togados el proceder y la actuación en la investigación, que de hecho ya no está en sus manos. Por eso la molestia que se generó en los magistrados de la Sala Penal quienes coinciden en que no responderán a la solicitud de la ONG Internacional.

La Unión Interparlamentaria es el principal interlocutor parlamentario de las Naciones Unidas, y trabajan para fomentar, proteger y fortalecer la democracia en todo el mundo.

El caso del expresidente Uribe pasó a la Fiscalía de Colombia tras renunciar su escaño como senador.