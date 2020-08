Universidad ofrece becas para que la gente no haga "absolutamente nada"

Alemania.- Una universidad alemana ofrece becas a tres personas que tendrían que hacer ... "absolutamente nada".

La Universidad de Bellas Artes de Hamburgo está aceptando solicitudes para las "Becas para no hacer nada" hasta el 15 de septiembre.

El mundo en el que vivimos está impulsado por la fe en el éxito, en el crecimiento y en el dinero.

"Este pensamiento nos estaba llevando a la crisis ecológica, y a la injusticia social, en la que vivimos".

Queríamos cambiar eso al revés, otorgando una subvención no para 'lo mejor' y para 'hacer un proyecto', sino para no hacer nada.

El profesor Friedrich von Borries, creador del proyecto de becas, dijo a CNN. Los solicitantes de cualquier edad y nacionalidad pueden solicitar el estipendio de $ 1,900 dólares.

Preguntas del formulario de solicitud: ¿Qué no desea hacer? ¿Cuánto tiempo quieres no hacerlo? ¿Por qué es importante no hacer esto en particular? ¿Por qué eres la persona adecuada para no hacerlo?

Los becados recibirán beneficios aparentemente por "hacer absolutamente nada". AFP

Todas las aplicaciones se presentarán, de forma anónima, por supuesto, en "La escuela de la inconsecuencialidad: ejercicios para una vida diferente", una próxima exposición en el Museo de Arte y Diseño de Hamburgo centrada en la sostenibilidad.

“Creo que no hacer nada no es tan fácil. Puedes fallar. Tu entorno puede volverse agresivo… ”, dijo Von Borries a CNN. "Y nos encantaría aprender de la experiencia de quienes recibirán la subvención".

