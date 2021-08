Urge enviar ayuda humanitaria para Haití en un contexto de caos

México.- Una pesadilla que no tiene fin están viviendo miles de haitianos en su país. Un terremoto de 7.2 grados Richter sacudió el suroeste de la nación el pasado sábado 14 de agosto. La Organización de las Naciones Unidas señaló que se contabilizan más de 2 mil muertos y 10 mil heridos.

Tras el sismo, los damnificados tuvieron que hacer frente a la tormenta tropical Grace, la cual provocó inundaciones en las zonas afectadas. Hasta el momento, las autoridades estiman que 600 mil personas necesitan ayuda humanitaria urgente, informó la ONU.

Las imágenes que envían las agencias internacionales son desgarradoras: destrucción, dolor, muerte en un contexto que ya era complicado para Haití al transitar por una crisis política con el asesinato del presidente Jovenel Moïse apenas ocurrido el mes pasado. Esto se suma a la situación de pandemia, pues en julio inició a vacunarse a la población vulnerable y trabajadores de la salud, siendo las vacunas Moderna y AstraZeneca las únicas autorizadas por el Gobierno haitiano.

Colaboración y ayuda internacional

Ante el temor de nuevos sismos o la incertidumbre del derrumbe de sus casas, las personas han decidido dormir afuera de sus viviendas, pero muchas han perdido su hogar, comentó a Debate Roosevelt Ducelus, líder de la comunidad haitiana en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Está emprendiendo una campaña de recaudación de fondos para ayudar a las personas en las áreas rurales de la región suroeste de Haití, quienes resultaron los más afectados, sobre todo en la ciudad de Les Cayes.

“Como nativo de Haití y nacido en Cayen, la devastadora noticia me dejó sin aliento. Las imágenes que circulaban a través de las redes sociales me golpearon profundamente el corazón, especialmente las fotos de mi vecindario. Las últimas tres décadas no han sido buenas para mi amada patria; sin embargo, estos últimos 24 meses han sido los peores de todos los tiempos.

El país ha experimentado varios cierres a nivel nacional debido a pandillas sectarias y violencia, la pandemia de covid-19, el asesinato del presidente electo, un devastador terremoto seguido de una depresión tropical”, señala Roosevelt Ducelus, en la plataforma Gofundme a través de la cual se pueden realizar donativos internacionales de forma segura (puede hacerlo aquí).

En colaboración con una red de alumnos y su alma máter: la Universidad Morehouse College en Atlanta, Estados Unidos, Roosevelt está liderando la causa Morehouse Haiti Relief 2.0 (www.morehouse.edu). Han estado recolectando artículos no perecederos y suministros médicos, además de donativos en efectivo, en esta universidad privada enfocada a la educación de jóvenes afroamericanos.

Roosevelt, nativo de Haití y ciudadano estadounidense, ha permanecido ligado a su país de origen, conoce muy bien la región de Les Cayes, donde se sufrió lo más fuerte del terremoto, y realiza viajes frecuentes, por lo cual quiere dejar claro que si usted desea aportar, puede tener la seguridad de que los donativos llegarán directamente a las aldeas remotas del sur de Haití.

La comunidad haitiana en Atlanta también se organizó con Roosevelt y la Universidad de Morehouse para llevar ayuda al país caribeño tras el terremoto de 7 grados en la escala de Richter de 2010.

Ayer, la Organización de las Naciones Unidas estimó que, de acuerdo a las autoridades locales, más de 650 mil personas necesitan recursos para sobrevivir de manera urgente, como alimento, protección, salud, refugio y agua. Es decir, el 40 por ciento de la población de las zonas más golpeadas.

Para más información sobre el organizador, puede escuchar una entrevista en inglés realizada a Roosevelt para un pódcast en Lituania, donde habló sobre el racismo en Estados Unidos en el marco de las protestas en 2020. .

Para entender...

7 de julio de 2021

Asesinan al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su propia casa, hirieron además a su esposa, a quien creyeron muerta. Lograron detenerse a exmilitares colombianos, así como varios haitianos y hatiano-estadounidenses, a quienes acusan del asesinato, dieron a conocer medios como The New York Times y la BBC.

14 de agosto

Un terremoto de 7.2 grados Richter golpea a Haití, dejando a miles de damnificados y más de 2 mil muertos.

16 de agosto

La tormenta tropical Grace azota Haití con fuertes tormentas y vientos en medio de un panorama complicado con personas durmiendo fuera de sus casas y de los hospitales ante el temor de otro terremoto, informó El País.

Leer más: Gobernador de Texas prohíbe exigir vacunación obligatoria contra Covid-19

22 de agosto

Las principales pandillas del sur de Haití anunciaron una tregua para permitir la distribución de ayuda humanitaria. Así lo informó Jimmy Cherizier, el líder de G9 an Fanmi e Alye, la federación de bandas armadas más importante del país, dio a conocer ONU.