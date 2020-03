Urgen ayuda para salir de Colombia por Covid-19

Un grupo de aproximadamente 60 mexicanos urgió ayuda al Gobierno federal para retornar de Colombia ante la cancelación de sus vuelos por la pandemia del coronavirus Covid-19.



Los connacionales se encuentran varados, en su mayoría, en Bogotá, pero también hay grupos que están en Cartagena, Medellín y Cali a la espera de obtener una respuesta diplomática.

Héctor Ricardo Santos Aguilar pagó 13 mil 400 pesos para obtener dos boletos que le permitan, junto con su esposa Mayra Gómez, regresar a México el próximo sábado.



Nosotros teníamos un vuelo programado para el 23 de marzo para regresar, nos lo cancela Aeroméxico, nos pone fecha el 5 de abril, y me despierto y lo habían cancelado una vez más, relató a REFORMA.

"Entonces, la Embajada nos contestó un correo, y nos dijo que había un vuelo comercial de Aeroméxico que costaba 250 dólares más IVA, no nos iban a respetar el precio de los de regreso, que si queríamos regresar, teníamos que pagar 6 mil 700 pesos, optamos por comprarlo, estamos sin dinero, varados en Bogotá, creo no es mi único caso".



Otro caso es el de Edgar Saavedra, originario de Torreón, Coahuila, quien la aerolínea Copa Airlines le canceló su vuelo, y presuntamente pretende reiniciar operaciones hasta el próximo 21 de abril.



No tengo dinero para comprar otro vuelo en otra aerolínea", expresó, "estoy muy preocupado, porque yo viajé y contemplé mis gastos por un cierto tiempo, y ahora que me alargan mi estadía acá por más de 30 días, no sé qué hacer.