Montevideo.- Los uruguayos varados en Venezuela son "rehenes" de una postura ideológica de Montevideo sobre el gobierno de Nicolás Maduro, dijo este viernes a la AFP el esposo de una uruguaya que está intentando ser repatriada desde Caracas.

Vanesa Sigales, de 36 años, es parte del grupo de uruguayos atrapados en Venezuela desde que las fronteras comenzaron a cerrarse por la epidemia de coronavirus que esperan una solución del gobierno para regresar al país.

El canciller Ernesto Talvi ha asegurado que está trabajando para repatriar a nueve uruguayos y entre 15 y 18 venezolanos residentes en Uruguay que habían viajado a visitar familiares y desean regresar.

Sin embargo, ha insistido en señalar que "ningún país ha logrado enviar un vuelo humanitario a Venezuela y traer a su gente", lo que generó un contrapunto con su par venezolano.

"Señor Ernesto Talvi, prefiero creer que está usted muy mal informado. Varios países han enviado vuelos a Venezuela para repatriar a sus nacionales", le contestó Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.

Se han hecho sin ninguna dificultad y con todas las garantías sanitarias. De Uruguay no hemos recibido NINGUNA solicitud de vuelo", agregó el canciller venezolano.

Señor @ernesto_talvi. Prefiero creer que está usted muy mal informado. Varios países han enviado vuelos a Venezuela para repatriar a sus nacionales. Se han hecho sin ninguna dificultad y con todas las garantías sanitarias. De Uruguay no hemos recibido NINGUNA solicitud de vuelo https://t.co/dGEEwZrdqJ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 9, 2020

Talvi confirmó el jueves de noche en una entrevista televisiva que el gobierno no ha realizado aún una petición formal ante Caracas y dijo que solo lo hará cuando tenga "todas las garantías" para que "los uruguayos vuelvan sanos y salvos a su casa".

Tras conocer ese ida y vuelta, el esposo de Sigales, Daniel Friedmann, dijo que ve a los varados como "rehenes de una posición uruguaya, más que de una posición venezolana".

"Me gustaría que los problemas políticos, de posiciones ideológicas, no fueran el obstáculo para traerlos, y todo apunta a que sí, si no lo hubieran pedido formalmente", opinó.

- "Dijeron que me prepare para quedarme" -

Nacida en Venezuela de padres uruguayos, Sigales viajó al país caribeño el 6 de marzo para cremar los restos de su madre. Su regreso estaba previsto para el 24, pero frente a las restricciones de viaje que empezaron a surgir en todo el mundo, cambió el pasaje para el 17. Un día antes, la aerolínea canceló el vuelo debido al cierre de fronteras en Venezuela y desde entonces no ha podido fijar nueva fecha.

Desde Caracas, contó a la AFP que hasta ahora el Consulado le "ha respondido de manera muy escueta".

En varias oportunidades me hicieron hincapié en que me preparara para quedarme dado que no había soluciones en puerta", relató.

Tomando una medicación crónica que necesita para la endometriosis de forma salteada y sin acceso a su cuenta de banco, asegura que aún tiene confianza de que "alguna solución" va a aparecer.

Según Talvi, los países del Mercosur evalúan coordinar una operación conjunta de repatriación de sus ciudadanos varados en Venezuela.

"Nos da más tranquilidad si lo hacemos colectivamente" en lugar de realizar una negociación bilateral con Caracas, aseguró el jueves en entrevista con el local canal 4.

Consultado por los motivos, el canciller hizo un silencio y luego respondió: "Porque nos da más tranquilidad... pongámoslo así. Lo dejo ahí".

Para Friedmann, "están tratando de traer gente pero sin trato con Venezuela, por fuera, como si fueran rehenes, sin hablar con quienes tienen el poder en Venezuela, por más que les caigan bien o les caigan mal".

La noche de este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores volvió a referirse al tema.

"¿Tenemos diferencias políticas con el gobierno venezolano? Muchísimas. Quedaron claras y explícitas. ¿Se interponen esas diferencias para la cooperación humanitaria? La respuesta es no", aseguró.

"Así que vamos a trabajar, lo estamos haciendo en colaboración y cooperación y coordinación con otros países -Brasil, Argentina, Chile, Paraguay- que tienen compatriotas en Venezuela buscando la mejor manera para traerlos a casa. Los vamos a traer. La única opción que no manejamos es no hacer nada", insistió Talvi.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que asumió el 1 de marzo, cambió radicalmente la postura del gobierno anterior, del izquierdista Frente Amplio, respecto a Venezuela, al considerar que Nicolás Maduro es un "dictador".

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.