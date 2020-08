Usain Bolt da positivo a COVID-19 días después de su fiesta de cumpleaños 34

Estados Unidos.- Resulta que Usain Bolt no logró superar al coronavirus. El velocista medallista de oro olímpico, que anunció el lunes en Instagram que estaba en cuarentena hasta que obtuviera los resultados de su prueba, fue informado oficialmente de su diagnóstico, informó The Gleaner of Jamaica.

El retirado velocista de 34 años, que completó el doblete de los 100 y 200 metros en los tres Juegos Olímpicos previos, difundió el lunes un video en su cuenta de Instagram para explicar la situación.

El deportista retirado, que no reportó síntomas, dio positivo pocos días después de celebrar su cumpleaños número 34 en una fiesta sorpresa en su país.

Usain Bolt, un atleta, también fue víctima del virus. AFP

Me acabo de despertar y, como todos los demás, revisé las redes sociales, [que] dicen que estoy confirmado para tener COVID-19, dijo Bolt en un video antes de enterarse de su infección.

"Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré y me quedaré aquí para mis amigos".

El ministro de Salud de Jamaica, Dr. Christopher Tufton, anunció más tarde que a Bolt se le informó que tenía COVID-19.

Las cifras de coronavirus se presentan altas en países muy poblados. AFP

Mientras tanto, el primer ministro Andrew Holness dijo que la policía está investigando las circunstancias que rodearon la fiesta de cumpleaños de Bolt en St. Andrew la semana pasada, informó The Gleaner.

Los videos publicados en las redes sociales mostraron a Bolt y a otros asistentes a la fiesta sin máscaras.

Todos estos asuntos están siendo investigados a fondo y la policía dará un informe sobre estos asuntos en un futuro próximo, dijo Holness.

Stay Safe my ppl ���� pic.twitter.com/ebwJFF5Ka9 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 24, 2020

Bolt compitió por última vez a nivel internacional en el Campeonato Mundial de 2017 en Londres. En mayo, él y su pareja Kasi Bennet dieron la bienvenida al nacimiento de una hija.

Bolt fijó los récords mundiales de los 100 y 200 metros en el mundial de atletismo de Berlín en 2009. Se retiró tras el campeonato mundial de 2017.

