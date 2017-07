"Usan niños como 'carnada' contra sus padres inmigrantes"

Agentes fronterizos en un centro de detención en Brownsville, Texas. En este estado habría sido detenida una mujer por pagar los viajes de sus hijos a EU. (AP)

EU (El Univesal).-en el marco de la campaña del gobierno de Donald Trump contra el tráfico humano, que incluye ir contra aquellos que pagan para que los niños sean llevados de manera clandestina a Estados Unidos.

“Que nadie se haga tonto de que este es un esfuerzo del gobierno para proteger a los niños de los contrabandistas, lo que estamos viendo es al gobierno de EU usando a niños como ‘carnada’”, dijo Michelle Brané, de la Comisión de Mujeres Refugiadas. Señaló que es un intento claro de castigar a los padres por llevar a sus hijos a EU.

El grupo Niños en Necesidad de Defensa (KIND, por sus siglas en inglés) aseguró que tienen registrada una docena de casos en Texas, Pennsylvania, Nueva York y Virginia, aunque aclaró que la información aún es confusa.

El Secretario de Seguridad Interior, John Kelly, en distintas ocasiones ha expresado la postura del gobierno de EU sobre los migrantes. Foto: AP

“Hace dos semanas que llevamos escuchando versiones sobre las redadas a los responsables legales de niños no acompañados. Ahora sabemos que han empezado”, aseguró el vicepresidente de KIND, Cory Smith, quien indicó que los impactos de esto “serán extremos”.

“El ICE tiene como propósito desmantelar de principio a fin los mecanismos ilícitos que utilizan las organizaciones delictivas transnacionales y los facilitadores del tráfico de personas”, dijo Sarah Rodriguez, portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Foto: AP

Los patrocinadores —quienes financian los viajes o quienes los cuidan mientras los casos se resuelven en las cortes migratorias— que han puesto directamente en peligro a los menores al encomendárselos a organizaciones delictivas violentas deberán rendir cuentas”, señaló.

Gillian Christiensen, otra portavoz del ICE, afirmó que la operación incluye “a los tutores legales”. La campaña del ICE responde a las directivas emitidas en febrero por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluían la posibilidad de presentar cargos o expulsar a los padres que paguen a un coyote (traficante de personas) para que ayude a sus hijos a cruzar la frontera.

Ningún funcionario del ICE respondió a las solicitudes de detallar la cifra de detenciones de “patrocinadores”, o los cargos que les pueden ser imputados. La contratista federal Servicio Luterano de Inmigración y Refugio aseguró ayer que funcionarios del ICE dijeron que una mujer que financió los viajes de sus hijos de 11 y 12 años en Texas podría enfrentar cargos penales por llevarlos a EU sin papeles.

Foto: AP

Los funcionarios del ICE dijeron a la mujer que consiguieron la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la cual detuvo a los menores días atrás, antes de que comenzaran el papeleo para que los entregaran a la madre, señaló el contratista.

“Arrestar a aquellos que se ofrecen a financiar a menores que hayan llegado solos en lo que dura el proceso migratorio, a menudo padres, es inconcebiblemente cruel”, dijo Wendy Young, presidente de Kids in Need of Defense.