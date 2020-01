Usó Tik Tok para fingir ser un médico infectado con coronavirus

China.- Un usuario de TikTok parece hacerse pasar por un profesional médico que investiga el brote de coronavirus en China.

El usuario, @ wright.mitchr, supuestamente incluso afirma haber contraído el virus en un video, en el que se puede ver una sustancia roja similar a la sangre alrededor de su nariz.

Otro video muestra al usuario, que actualmente tiene más de 57,000 seguidores, analizando lo que dice ser dos muestras de sangre, una de un paciente con coronavirus y otra sin él.

El usuario continúa para resaltar cómo la sangre supuestamente infectada parece muy diferente de la de un individuo sano.

Todos los videos han sido eliminados del perfil del usuario. Solo se pueden encontrar duetos de uno de los videos en la aplicación.

Esto es del paciente cero, el que tratamos ayer. Todavía no lo he abierto. Voy a sacarlo en un papel aquí y les mostraré chicos, pero eso no me parece correcto. Algo no está bien con esa sangre, dice el usuario.