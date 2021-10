VIDEO: Abofetean a gobernador iraní en toma de posesión; permitió que mujer fuera vacunada por hombre

Azerbaiyán Oriental, Irán.- En plena toma de posesión como gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, de Irán, el político Zeinolabedin Razavi Khorram fue abofeteado por un hombre apenas un momento después de haber subido al escenario.

El nuevo gobernador de Azerbaiyán Oriental, es general de brigada de la Guardia Revolucionaria iraní que estuvo en manos de milicias rebeldes en Siria, y que forma parte del ejército de élite de la República Islámica.

La toma de posesión de Khorram como gobernador se llevó a cabo el pasado domingo 25 de octubre y acababa de subir al palco preparado en el escenario para el acto en la capital de Azerbaiyán Oriental, la ciudad de Tabriz, cuando un hombre se le acercó y golpeó directamente en la cara del político frente a todas las personas que asistieron a la toma de posesión así como a frente a las cámaras de televisión que transmitieron la escena en la televisión pública.

Según fuentes extraoficiales, la razón de lo sucedido fue porque el agresor se encontraba disgustado porque un hombre había sido quien había vacuna contra el Covid-19 a su mujer, cuando algunos códigos islámicos escriben que las mujeres solo pueden ser atendidas en cuestiones de salud por otras mujeres.

Unos segundos después del ataque, los agentes de seguridad se llevaron al político a través de una puerta de acceso lateral, sin embargo regresó al pleno unos minutos después para continuar con el acto protocolario.

"No le conozco, por supuesto. No quería decirlo, pero cuando estuve en Siria me golpeaban al menos diez veces al día. Más de diez veces y me apuntaban a la cabeza con una pistola cargada. Él está a la altura de esos enemigos, pero le perdono", exclamó el nuevo gobernador Zeinolabedin Razavi Khorram.

Por su parte, Babak Mahboub-Alilou, fiscal de la provincia Azerbaiyán Oriental, declaró que según algunas fuentes “el agresor es un empleado del Cuerpo de la Ashura [una unidad de los Guardianes], que actuó por motivos personales".

El vídeo de los hechos pronto se viralizó en redes sociales a través de algunos medios de comunicación que compartieron lo sucedido ante el impacto de la situación en pleno evento político.