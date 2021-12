VIDEO: Al menos 12 muertos dejó una explosión en un campo de refugiados palestinos en Líbano

Tiro, Líbano.- Una gran explosión se registró este viernes 10 de diciembre en un campo de refugiados palestinos, que dejó un saldo de 12 muertos y múltiples heridos.

Los hechos sucedieron en la ciudad portuaria de Tiro, en el sur de Líbano, en un depósito de armas perteneciente al grupo militante palestino Hamas, considerado terrorista, en donde se alberga a refugiados desplazados de otras partes del país.

Según las imágenes y vídeos que circulan, se puede ver el momento en que surge la explosión dejando un fuerte sonido y cristales rotos, además de enormes columnas de humo en la ciudad.

Hasta el momento no hay información oficial, ya que las fuentes de seguridad no hay proporcionado mucho sobre el tema, solo hay menciones de víctimas y heridos aunque no asegurados.

Fue el diario Addiyar de Beirut el que dijo que hubo informes de "unos 12 muertos y 16 heridos", aunque tampoco está confirmado.

Aún no hay número exacto de muertos y heridos debido al colapso de uno de los edificios donde tuvo lugar la explosión.

Los informes locales, afirmaron que el incendio inició en un camión cisterna diesel, aunque el fuego se extendió a una mezquita en el campamento de Burj el-Shemali, uno de los más pobres de Líbano, en cuya mezquita se almacenaban armas y municiones perteneciente al grupo militante palestino Hamas, por lo que el control del fuego es complicado ante las sucesivas explosiones.

El área alrededor de la mezquita fue evacuada para poder realizar las acciones de rescate y apagar el fuego, sin embargo el ejército acordonó el área, evitando que la gente entrara o saliera del campamento.

El movimiento de Hamas forma parte de las facciones palestinas armadas que tienen el control sobre una docena de campamentos en Líbano, por lo que es complicado que las autoridades libanesas ingresen.