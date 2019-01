VIDEO: Así interrogaban 'El Chapo' y 'El Licenciado' a los "traidores"

Nueva York.- En el juicio contra Joaquín Guzmán Loera se dio a conocer otra prueba más en contra del Chapo, esta vez un video presentado en la corte en la que durante una grabación de casi cuatro minutos, el líder del Cártel de Sinaloa y su compadre Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, interrogan a un supuesto traidor.

El material se presentó justo cuando declaró por primera vez “El Licenciado”, en donde se puede ver a un hombre golpeado, esposado y con su ropa sucia. Se trataba de “El Guacho”, el protagonista de la tortura e interrogatorio.

“El Licenciado” confesó que la grabación fue en el 2008, en un rancho de su propiedad ubicado cerca de Culiacán, Sinaloa. En la interrogación se encontraban además del Chapo y él, afirmó que también estaban “Los Chapitos”, José Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Dámaso detalló que en ese tiempo había una “guerra” que el Cártel de Sinaloa había emprendido contra sus exaliados y primos del Chapo, los hermanos Beltrán Leyva. Capturaron a “El Guacho”, el hombre que sale en el video porque a decir de su declaración, él había contratado sicarios para los Beltrán Leyva, los cuales los utilizarían para acabar con el Cártel de Sinaloa.

Dámaso López Núñez, "El Licenciado" testificó en contra de su compadre en la corte. Foto: EFE

En la grabación y notablemente nervioso, el hombre dijo que fue llamado por Arturo Beltrán Leyva “El Barbas” a una reunión, esto después de que detuvieran a su hermano Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, donde “El Barbas” le preguntó que de qué lado estaba, a lo que “El Guacho” dijo que le había contestado que de ellos y del Chapo.

"Arturo (Beltrán Leyva) me preguntó qué con quien estaba, yo le dije que del suyo y del señor (del Chapo), pero me dijo que no. ´aquí no va a estar con la prima [así se referían los Beltrán al Chapo], usted está con nosotros o con nadie.", se puede escuchar en el video.

La guerra se desató entre los Beltrán Leyva y el Chapo después de que ellos habrían acusado a Guzman de “poner” a El Mochomo para ser detenido.

Finalmente, “El Licenciado” dijo que “El Guacho” fue asesinado por El Chapo ese mismo día tras haber grabado el video. Cuando le preguntaron en la corte quién lo había matado, él dijo: “mi compadre”, refiriéndose a Joaquín Guzmán Loera.