VIDEO Transmiten sobredosis en Facebook y ¡los resucitan!

Estados Unidos.- Una pareja fue hallada en un estado de sobredosis al interior de un vehículo en un estacionamiento de Boston.

Ellos estaban inconscientes y recibieron ayuda gracias a una transmisión en vivo por la red social Facebook, a cargo del usuario Jayroc Disola.

Intentaban salvarlos

Un minuto estuvieron golpeando la ventanilla del auto hasta que la conductora reaccionó. Estaba desorientada y no entendía lo que ocurría. Junior JayRoc DiSola y su acompañante ya la estaban filmando y transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, mientras ella guardaba la jeringa con la que se había drogado un rato antes.

Rápidamente, la mujer se dio cuenta de que su pareja, Dan, no respondía. Casi no tenía signos vitales. Como los zarandeos y empujones no daban resultado, fue a buscar naloxona, una droga que revierte los efectos de la heroína.

Mientras transmitía el momento notó que en la falda de la chica había una jeringa, descartando por completo que se habían quedado dormidos.

Cuando finalmente logró abrir la puerta del carro, vio que su acompañante estaba totalmente inconsciente, y al parecer habría tenido problemas respiratorios. Ellos quedaron tendidos en el vehículo con las ventanas cerradas, agravando el incidente.

Ella bajó rápidamente para ir a su maletero y sacar un pomo de "Narcan", una medicación de emergencia para sobredosis de opioides. Luego de inyectarlo, la mujer lepracticó reanimación cardiopulmonar.

Tras inyectarle el antídoto, la joven empezó a darle respiración boca a boca, entre otras técnicas de resucitación. Sólo después de varios minutos, Dan dio muestras de vida.

Se incorporó parcialmente y vomitó fuera del auto. Luego volvió a acostarse en la butaca. Lo peor ya había pasado y su novia estaba muy agradecida con DiSola.Si no la hubiera despertado, Dan podría haber muerto de sobredosis.

Oringinal video from Junior Jayroc DiSola Drugs is a terrible thing .. #BostonStrung Out!! Uploaded by Jr. Solo on 2017-06-27.

La secuencia ocurrió el pasado 21 de junio en Boston. Si bien pocas personas la vieron en vivo, con el correr de los días llegó a superar las 12 millones de visualizaciones.

Cuando llegaron los efectivos de la policía solo les pidieron que se retiren del espacio, sin arrestarlos o encontrar algún tipo de droga en sus pertenencias. Este hecho sorprendió a Disola que transmitía por su cuenta de Facebook.