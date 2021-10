VIDEO: familia abandona a su perro para salvarse de un incendio en Córdoba, Argentina

Argentina.- Una familia decidió abandonar a su perro en la vivienda mientras se realizaba una evacuación de los vecinos de Caminiaga, en la zona del Cerro Colorado, ante el avance del fuego en Córdoba, Argentina la despedida quedó en vídeo y las conmovedoras imágenes pronto trajeron controversia y críticas en redes sociales.

Los hechos sucedieron ante la inminente llegada de los incendios forestales a las zonas pobladas, por lo que las autoridades dieron inicio a la evacuación. Muchos habitantes se resisten a abandonar sus vivienda ante el dolor de perder lo que han ganado con esfuerzo, pero es peor para aquellos que abandonan a sus animales y mascotas que quedan libres a su suerte en medio del fuego.

En el caso de esta familia, los hechos fueron captados en vídeo por la cámara de Telefe Córdoba, una familia sube a un vehículo para abandonar su vivienda y, en ella a su perro que pronto corrió a los brazos de sus dueños, quienes con desesperación y en llanto le dieron un abrazo antes de marcharse en una amarga despedida.

Durante el adiós entre los dueños y su mascota, se escucha a uno de los bomberos decirle a la mujer que no se preocupe, que el perro "es vivo, se va a escapar".

Las acciones de la familia despertaron fuertes críticas, ya que no pudieron concebir la forma en que el grupo dejó a su mascota a sabiendas de que el fuego podría acercarse y él no se podría protegerse, por lo que la familia pronto salió a declarar sobre lo sucedido.

Entre los comentarios en redes sociales se lee “No hay motivo para abandonar tu perro ya que si lo consideras parte de la familia subilo al auto y listo”; No quisieron salvar al.perro pero si quisieron hacer un "video de despedida". Que forros”; “Yo no lo puedo creer a ser un vídeos mostrando cómo abandonan al perro y ellos se van en auto. El perro entraba en el auto eso se llama no tener corazón porque si realmente aman a su perro lo hubiesen llevado horrible lo que hicieron”.

Por su parte, Silava Allende, la dueña del perro reveló que su nombre es “Kaiser” y que se encuentra bien, relató que los bomberos les pidieron evacuar.

"El fuego no había llegado a la casa, la vivienda no sufrió daño. Tenemos varios perros y no estuvieron en peligro", afirmó.

Agregó que es muy cercana a sus mascotas “Están siempre detrás mío, yo los amo, no los abandonaría”, dijo que solo se trató de una evacuación preventiva por lo que sabía que su hogar no estaba en riesgo.