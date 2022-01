VIDEO. Así se vio desde el espacio la erupción del volcán submarino de Tonga

Nueva Zelanda.- Este sábado un volcán submarino hizo erupción de forma espectacular cerca a las costas de Tonga, un país localizado en el Pacífico sur causando que tsunamis golpearan en la costa de la nación asiática y se emitiera alerta por alteraciones en la marea en Hawai, Alaska y la costa del Pacífico de Estados Unidos.

Hasta el momento no hay un balance oficial de los daños ocasionados en Tonga, pues de acuerdo con lo informado por la agencia de noticias, The Associated Press, la conectividad se cortó cerca de las 6:40 hora local, según informó Doung Madory, directos de análisis de internet de la empresa Kentik quien reveló que Tonga está conectado a la red mundial a través de un cable submarino desde Suva en Fiyi el cual posiblemente resulto dañado tras la explosión del volcán.

Algunas imágenes que han sido compartidas a través de redes sociales, muestran el momento exacto en el que entró en erupción, del volcán submarino de Tonga.

En el metraje creado mediante fotografías captadas por el GK2A satélite, muestran como se levanta la gigantesca fumarola tras la explosión del volcán. las imágenes muestran cómo se forma una figura similar a un hongo de humo el cual es peculiar al momento que se produce una gran explosión.

Algunos videos que logran ser compartidos en redes sociales muestran un gran oleaje en Tonga y según el Servicio Meteorológico de la región, todo el archipiélago se encontraba en alerta por un posible tsunami. Los datos del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico mostraron que se detectaron olas de 80 centímetros (2,6 pies) de alto, de acuerdo con una publicación de AP.