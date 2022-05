VIDEO. Mujer agredida suplica ayuda en Metro de Nueva York y pasajeros la ignoran

Nueva York.- Una joven viajaba en el Metro de Nueva York, Estados Unidos, como cualquier otra persona, cuando se le acercó un hombre y le agredió ante la mirada de los otros pasajeros, quienes ignoraron la situación a pesar de las súplicas.

Todo esto quedó grabado en un video publicado en el canal de Youtube "Awami Khayalat Official", con el nombre "Scary moment woman has her hair pulled during NYC subway attack", en donde se como un sujeto de sudadera blanca comportarse con agresividad.

En determinado momento, el agresor se acercó a una fémina que estaba sentada, esta intentó levantarse para alejarse, pero le sujetó y obligó a permanecer en su sitio.

La reacción de la joven fue comenzar a suplicar "ayuda, ayuda", pero el resto de pasajeros actuó con normalidad e ignoró la petición de la mujer en problemas. Todos siguieron con lo suyo.

En determinado momento, el hombre agresivo gritó "levántate" y llevó a la agredida a otra zona del vagón de Metro de Nueva York, momento en el cual el sujeto que realizó la grabación desvió la cámara.

El sitio DailyMail, dio a conocer que el Departamento de Policía de Nueva York les dijo en entrevista que no tenían información sobre lo sucedido, pues apenas se encontraban en fase de investiación.

Todo esto, mientras que los delitos graves en transportes como autobuses y trenes subterráneos ascienden a el 2 por ciento de la totalidad de delitos en la ciudad de Estados Unidos, esto, según datos proporcionados por el New York Times.