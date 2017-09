VIDEO. Un policía felicita a manifestantes proDACA

El 5 de agosto, el día en que el presidente Donald Trump anunció que ponía fin al programa DACA, varios jóvenes en todo el territorio estadunidense salieron a manifestarse.

Pero solamente los estudiantes de la escuela Highland de Alburquerque, Nuevo México, se encontraron con este gran apoyo.

Un policía se acercó a un contingente y les dijo que así era como se ejercía el derecho a la Primera Enmienda.

Ustedes son un ejemplo para el resto de la ciudad. Si quieren que se haga escuchar su palabra, esto es lo que tienen que hacer. Estoy muy orgulloso de los estudiantes de Highland, añadió entre la ovación de los asistentes

Qué es el programa #DACA y por qué más de 750.000 inmigrantes indocumentados en EEUU pueden ser deportados https://t.co/y6IAuzD2tV pic.twitter.com/8PRPq13dzD — BBC Mundo (@bbcmundo) 8 de septiembre de 2017

Además, este oficial, que según algunos usuarios de Facebook y Twitter lo han identificado como Rob Debuck, les dio un consejo. Yo fui comandante de APD y junté al equipo de control de disturbios. Parte de nuestro trabajo es mantenerlos a salvo.

Así que cuando estén ahí, mucha gente va a salir a apoyarlos, pero sólo se necesita a un idiota que los saque de la carretera y los moleste, ¿verdad? Es por eso que estoy aquí, porque voy a morir antes de dejar que lleguen a ustedes”, continuó.

Miles de beneficiarios de DACA son en su mayoría mexicanos, estos son sus rostros pic.twitter.com/mLVUYZIOxX — imagenzea (@imagenZea) 8 de septiembre de 2017

No dejen que nadie les provoque. Si alguien viene y les hace comentarios raciales, déjenlo ir. Trump puede decir: 'Mira, tenía razón'. No caigan en esa trampa. Lo que están haciendo es exactamente lo que se debe hacer, así que estoy muy orgulloso de ustedes”, concluyó entre aplausos.

Conforme a KRQE News 13, las protestas comenzaron en la Universidad de Nuevo México, cuando cientos de estudiantes abandonaron las clases.

La decisión de @realDonaldTrump de terminar con #DACA pone fin al futuro de miles de dreamers mexicanos. No están solos, los defenderemos. pic.twitter.com/MWwmS10TQo — Rafael Moreno Valle (@RafaMorenoValle) 6 de septiembre de 2017

Después de manifestarse en la biblioteca del recinto, estudiantes de secundarias llamaron a realizar más protestas.

Fue así como los estudiantes de Albuquerque High, Highland, a los que se refiere el policía, y Río Grande estaban cantando y mostraban su opinión a los conductores en las calles.

154 mil “dreamers” podrán renovar DACA: Depto. de Seguridad Interna de EU https://t.co/aG43K6X5fz pic.twitter.com/nr2vKpR5qs — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) 8 de septiembre de 2017

Fue en ese momento cuando se encontraron con el oficial del video. El medio local publicó que muchos de los estudiantes no son receptores de DACA, pero conocen a muchos que sí lo son.

Las protestas fueron organizadas por New Mexico Dream Team, quien publicó el video en su perfil de Facebook, y New Mexico Dreamers in Action.

Arrestan a profesores de Harvard en manifestación pro DACA

CAMBRIDGE, Massachusetts, EE.UU. (AP) -- Profesores de la Universidad Harvard fueron arrestados el jueves por bloquear el tráfico durante una protesta contra el plan del presidente Donald Trump de poner fin a un programa que protege a miles de jóvenes inmigrantes de la deportación.

El grupo formó una cadena humana y más de 20 de los arrestados eran docentes de Harvard. (Foto: The Harvard Crimson)

El periódico Boston Globe reportó (http://bit.ly/2wdaNuG ) que más de 30 personas fueron detenidas por bloquear el tráfico en la Avenida Massachusetts justo frente a las puertas de Harvard. Fueron acusados de alterar el orden público.

El diario estudiantil The Harvard Crimson reportó que el grupo formó una cadena humana y más de 20 de los arrestados eran docentes de Harvard y otras universidades locales.

Más de 30 personas fueron detenidas por bloquear el tráfico en la Avenida Massachusetts. (Foto: Boston Globe)

Los profesores de Harvard señalaron que habían planeado cometer "desobediencia civil pacífica" para protestar contra la decisión del presidente republicano de rescindir el programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) promulgado por el gobierno de Barack Obama.