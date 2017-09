VIDEOS: Devastada, así dejó María a la isla de Dominica

Dominica.- El huracán María, devastó la isla de Dominica y sus próximas víctimas serán las islas Vírgenes y Puerto Rico entre este martes por la noche y el miércoles.

Los habitantes de Dominica perdieron “todo lo que el dinero puede comprar y reemplazar”, afirmó el martes Roosevelt Skerrit, primer ministro de esta isla del Caribe.

Primeras Imágenes del Huracán Maria a su paso por la Isla de Dominica#19Sep pic.twitter.com/MXWKakS7PE — JORGE GALINDO (@galindojorgemij) 19 de septiembre de 2017

“El viento arrasó los techos de la vivienda de casi todas las personas con las que hablé o contacté de otra manera. El techo de mi propia residencia oficial fue uno de los primeros en volar”, señaló en Facebook pidiendo “ayuda de todo tipo”.

Tras el golpes de hace unos diez días por el huracán Irma, está en estado de alerta por el paso de María que en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson para volver a categoría 4, según el último parte del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

Los vientos estuvieron intensos. Foto: AFP

El vórtice del peligroso huracán pasó el lunes por la noche sobre la isla, antes de remitir brevemente a categoría 4 horas después y luego recuperar su categoría 5.

Los vendavales y aguaceros azotaron durante horas la montañosa Dominica. Un inspector de policía en la isla, Pellam Jno Baptiste, dijo el lunes por la noche que no había reportes inmediatos de víctimas pero que era demasiado peligroso para los agentes hacer una evaluación completa mientras soplaba la tormenta.

"No podemos movernos de donde estamos", dijo en una breve entrevista por teléfono mientras se refugiaba del segundo huracán de categoría 5 que sufre la región este mes.

Con Puerto Rico en la mira del huracán, los funcionarios de la isla advirtieron a los residentes de casas de madera o frágiles que buscaran un refugio seguro.

Policías apoyando en la limpieza de algunas zonas. Foto: AFP

María mostraba vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora (160 millas por hora) poco antes del amanecer del martes. La tormenta estaba a 100 kilómetros (65 millas) al sur-suroeste de la isla de Guadalupe y avanza en dirección oeste-noroeste a 15 kmh (9mph).

Se esperaban variaciones en su intensidad y los expertos dijeron que María probablemente ganaría fuerza durante las 24 horas siguientes o más, señalando que su ojo se había reducido a 16 km (10 millas).

El huracán #María categoría 5 devasta Dominica... su Primer Ministro pide ayuda al mundo... Puerto Rico está en máxima alerta... #INFO7 pic.twitter.com/azL5B3KDX1 — Julio César Cano (@JulioCesar_Cano) 19 de septiembre de 2017

EL MÁS FEROZ

Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, aseguró hoy que el huracán María, que se espera llegue mañana a la isla, es "probablemente el más peligroso de la historia moderna" del territorio caribeño.

Esta es la trayectoria del fenómeno natural. Foto: AFP

"Si con el huracán Irma de hace dos semanas no se inundó ahora si. Si no estamos seguros, nuestra vida corre peligro. Las propiedades se pueden arreglar, las vidas no se pueden sustituir", dijo, a la vez que se comprometió a que se realizará una reconstrucción rápida de los daños.