Vanessa Bryant conmueve hasta la lagrimas con homenaje a Kobe Bryant por su 20 aniversario de bodas

Estados Unidos.- Vanessa Bryant rindió homenaje a su difunto Kobe Bryant por su 20 aniversario de bodas, con una melancólica publicación de Instagram una íntima foto de la boda de la pareja, acompañada con un mensaje de amor: “Feliz aniversario, cariño. Te amo. 20 años”.

Asimismo, con motivo de su 20 aniversario de bodas, publicó un video donde el jugador de baloncesto le dedica unas palabras, también donde aparecen la pareja juntos en diferentes situaciones, acompaña el clip, con este mensaje: “Te amo por ahora, por siempre y para siempre”.

El video muestra a Kobe y Vanessa abrazándose y riendo juntos, junto con ellos besándose en la cancha del Staples Center, está configurado en audio de una entrevista con Kobe.

Mi esposa Vanessa, es divertido. Pasamos un buen rato juntos. La amo tremendamente. ¡Pero también somos mejores amigos! Es una bendición, dice Kobe en el clip.

El conmovedor video termina con imágenes de Vanessa y sus hijas animándolo durante un juego.

La pareja se conoció en 1999 en el set de un video musical, durante el curso de su matrimonio, tuvieron cuatro hijas juntas, Natalia, Bianka , Capri y Gianna , quien murió trágicamente con su padre el año pasado en un accidente de helicóptero.

En marzo, Vanessa habló en exclusiva con PEOPLE sobre cómo lidiar con la inmensa pérdida.

“No puedo decir que soy fuerte todos los días”, dijo. "No puedo decir que no hay días en los que sienta que no puedo sobrevivir al siguiente".

Cabe mencionar que no es la primera vez que Vanessa, recuerda a su esposo en redes sociales, en agosto del pasado año 2020, escribió una carta emotiva a su difunto esposo Kobe Bryant en lo que habría sido su 42 cumpleaños, hablando de todas las formas en que celebrarían y cuánto lo extraña su familia.

"Para mi bebé ~ Feliz cumpleaños", escribió Vanessa junto a una foto de la pareja vestida y uniendo las manos.

Te amo y te extraño más de lo que puedo explicar. ¡Desearía que tú y Gigi estuvieran aquí para celebrarte!

La estrella de Los Ángeles Lakers y su hija Gigi, de 13 años, murieron el 26 de enero en un accidente de helicóptero, la noticias consternó al mudo entero, y sus compañeros y amigos.