"Veía cómo él luchaba por vivir": Daniel, el niño de 12 años que falleció en el atentado terrorista en Bogotá, Colombia

Colombia.- Daniel, un niño de 12 años de edad, fue una de las víctimas más lamentables en un ataque terrorista realizado en Bogotá, Colombia el pasado sábado 24 de marzo y que dejó a 35 personas heridas, entre las que se encuentra una niña de cinco años en estado de gravedad.

La explosión ocurrió a las 19:15 horas de la tarde luego de que un sujeto colocó un artefacto explosivo en la parte posterior del Comando de Atención Inmediata (CAI), en ese momento el menor de 12 años se encontraba caminando por la zona hacia la tienda luego de que su familia le haya pedido realizar un mandado sin imaginar lo que estaba por suceder.

Un fuerte estruendo y una gran explosión hizo que todas las personas cercanas al CAI comenzaran a correr en busca de refugio, sin embargo los primeros en recibir el impacto fueron los uniformados de la estación, las personas que caminaban por la acera opuesta y varios menores de edad, entre los que se encontraba Daniel.

“El niño salió a la tienda que quedaba frente al CAI cuando ocurrió el estallido. Mi desespero fue decirles a los niños mayores que eso había sido en el CAI, que el niño estaba en la tienda. Salimos a correr en el desespero por encontrarlo bien, yo solo corría y miraba por toda la gente para ver si lo veía venir hacia acá” expresó a W Radio, Gloria Buitrago, mamá de Daniel.

Mientras tanto, el menor había sufrido una grave lesión, un cristal había caído sobre él atravesando su piel. Herido como estaba, fue hasta la puerta de un vecino a pedir ayuda gritando “Gustavo”, Daniel estaba aterrado por lo que sucedía.

“Salí a tratar de auxiliarlo lo más que pude, él se agarró tan duro a esa reja, que casi yo no podía abrirla, estaba muy aferrado. Cuando yo vi que se soltó un poquito entonces yo me salí, lo ayudé porque él se fue a caer, pero yo lo ayudé a detener y ya me él decía nuevamente un ‘Gustavo’ yo le decía tranquilo, ya viene su mami, tranquilo, no ha pasado nada” describió Gustavo, vecino de Daniel a EL TIEMPO.

Al llegar la madre a la escena, pidió auxilio de las autoridades para trasladar al menor al Hospital de Meissen, donde pese a los esfuerzos de los médicos el menor murió.

“Mi hijo luchó, yo veía cómo él luchaba por vivir. Pero, desafortunadamente, la lesión que le dejaron no lo dejó seguir adelante con su vida”, contó la madre del menor.

Daniel era estudiante del Colegio Manuela Beltrán y era un “niño muy especial, muy educado”, recuerdan que en alguna ocasión se vistió de policía por lo que era conocido por los agentes, quienes junto a sus amigos y vecinos lo recuerdan como un niño feliz.

Cientos de personas acudieron a rendir homenaje a la memoria de Daniel, cuya vida fue arrebatada en un acto terrorista, “no hay palabras suficientes para condenar su muerte ni para expresar el dolor que sentimos. A doña Gloria, don Wilmer y a toda la familia y amigos de Daniel nuestras condolencias y solidaridad”, escribió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López en su cuenta de Twitter.