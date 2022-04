"Ven pronto, por favor ayúdame". Stephanie llamó desesperada a su mamá antes de ser asesinada por su pareja

Texas.- Stephanie García, fue asesinada por su pareja con quien tenía una relación de varios años, el pasado 06 de abril, en la madrugada de ese día, la joven llamó a su mamá para informarle que el hombre le había disparado y que necesitaba ayuda.

La joven de 23 años, le llamó a su mamá alrededor de la 01:20 de la madrugada, para informarle que estaba herida, y decirle que pidiera ayuda a la policía, y le rogó que fuera ayudarla, por lo que su madre se preocupó por el peligro en el que pudiera estar su hijas.

"Ella le habló a la 1:24 am o a la 1:20 am... ella (Stephanie) habló pidiéndole ayuda a su mamá. Primero le dijo: ¡'Mami! y ella (la madre) luego se altera porque es la madrugada y le dice: Stephanie, ¿estás bien hija? Sí mami, estoy bien, no te alteres, no te asustes, pero necesito tu ayuda", explicó la señora María, abuela de la víctima para Univisión 41.

Aunque la joven intentó mantener la calma para no preocupar a su mamá, no pudo y suplicó: "ven pronto, por favor ayúdame porque me acaba de disparar y estoy herida de una pierda y estoy sangrando mucho. Mami, háblale a la ambulancia, háblale a la policía para que venga a ayudarme", agregó la abuela.

Terrible agonía

La madrugada del 06 de abril, Stephanie sintió como la muerte llegaba poco a poco, cuando su pareja con que llevaba 4 años de relación le disparó causándole una herida mortal, en la ciudad de Converse, donde vivían, al noreste de San Antonio.

La joven esa fatal noche, llamó a las autoridades locales para pedir ayuda luego de recibir el primer disparo, sin embargo, la comunicación con la operadora se falló.

Cuando los operadores volvieron llamar al número que se registró en la línea, contestó un hombre quien amenazó con matarla a ella y que luego quitarse la vida él, de un disparo.

Al llegar las autoridades a la casa donde se encontraba Stephanie, la hallaron herida de bala y al hombre muerto, por lo que de inmediato trasladaron a la joven a un hospital, donde murió más tarde.

Las autoridades dijeron que este caso fue un aparente asesinato-suicidio, relacionado con violencia doméstica, según información de Univisión 41.

“Sálganse y pidan ayuda”

Tras la muerte de su nieta Stephanie, doña María envió un mensaje a todas las mujeres que sufren violencia doméstica, en el cual la invita a que no se queden calladas, que asean valientes y pidan ayuda, para no terminar como su amada nieta.

"No tengan miedo si las amenazan. Sálganse y pidan ayuda. Yo se que hay mucha ayuda para las mujeres que tienen problemas domésticos", recalcó la señora María, para que otras mujeres, en situaciones similares de maltrato físico y verbal, actúen antes de que el agresor acabe con sus vidas, como lo hizo este hombre con su nieta.

"Tan joven y tan hermosa mi niña... y luego como la golpeó y lo que él le hizo en sus brazos, es sus piernas, en el estómago. No era un balazo, eran cinco los que tenía, creo", dijo.

María Gaitán, la abuela de Stephanie, dijo que la joven llevaba cuatro años en la relación con el hombre que le disparó y que, a veces, sus familiares la veían con lesiones físicas.