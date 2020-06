Venezolanos toman medidas extraordinarias para vencer la escasez de agua

Caracas.- El colapso económico de Venezuela ha dejado a la mayoría de los hogares sin agua potable confiable, por lo que la residente de Caracas Iraima Moscoso vio el estancamiento de agua dentro de un sitio de construcción abandonado como el fin del sufrimiento para miles de sus pobres vecinos.

Hace mucho tiempo que los trabajadores dejaron de construir un túnel de autopista cercano a través de la montaña sobre ellos. Sin embargo, el agua de manantial continuó acumulándose dentro del viaducto y luego fluyó más allá de sus hogares, desperdiciada. La empresa constructora también había dejado bobinas de tubo.

Moscoso, de 59 años, reunió a sus vecinos para rescatar los materiales y construir su propio sistema, aprovechando la vasta laguna del túnel y dirigiendo la línea de flotación a sus hogares. Hoy, están libres del servicio desmoronado de la ciudad y disfrutan de lo que muchos en Venezuela consideran un lujo.

La crisis del agua en Venezuela no es nada nuevo, pero ha comenzado a llevar a los residentes a medidas extraordinarias: unirse para manipular sus propios sistemas de agua e incluso cavar pozos poco profundos en sus casas. El agua hoy es aún más importante como una forma de protección contra la pandemia.

Los críticos del gobierno socialista atribuyen las fallas crónicas de la infraestructura a años de corrupción y mala administración que también han dejado a la red eléctrica frágil y destruido la industria petrolera de Venezuela, que alguna vez fue próspera.

Se estima que el 86% de los venezolanos reportó un servicio de agua poco confiable, incluido el 11% que no tiene ninguno, según una encuesta de abril de 4.500 residentes realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos sin fines de lucro.

María Eugenia Gil, de la fundación sin fines de lucro Clear Water Foundation, con sede en Caracas, dijo que los residentes no tienen otra opción que buscar agua, rompiendo una cuarentena nacional que se impuso para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Se exponen a enfermedades o posiblemente transmiten el virus a otros, dijo.

"No tienen una alternativa", dijo Gil. "No puedes quedarte en casa encerrado si no tienes agua".