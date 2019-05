Venezuela, en el laberinto político y económico

Culiacán, Sinaloa.- No existe un país en Latinoamérica que hoy en día concentre mayor atención que Venezuela. En esa nación, inmersa en una polarización social desde hace ya varios años, se han desarrollado y consolidado dos narrativas: la de los buenos y los malos, los unos por apoyar a Nicolás Maduro y los otros por secundar a Juan Guaidó, o viceversa. Esa clasificación no ha permitido comprender la situación en que está metido el país caribeño, donde los oficialistas y opositores se han enfrascado en una batalla por todos los frentes: mediático, político e incluso físico.

Periódico EL DEBATE entrevistó vía telefónica a cuatro venezolanos radicados en Chile, Colombia, México y Maracaibo para que explicaran de viva voz lo que está sucediendo en su nación. ¿Qué factores generaron la polarización social en el país? ¿A qué se deben las olas migratorias? ¿Hay condiciones para vivir en esa nación? ¿Es Venezuela el país donde florece la soberanía latinoamericana, o donde cada día fenece la democracia? ¿México es un aliado?, son algunos de los cuestionamientos que respondieron a este medio.

A través de las entrevistas vía videollamadas por WhatsApp y una presencial en Culiacán se pudo acceder al día a día de los venezolanos que viven en su nación o fuera de ella. Lo que compartieron a EL DEBATE son relatos de tristeza, pero también de esperanza; porque, por un lado, aseguraron que es la nación donde las personas con grados de doctor se ven en la necesidad de emplearse en la albañilería o vendiendo artículos domésticos de puerta en puerta, donde en cuestión de horas se puede esfumar el patrimonio, el estatus intelectual e incluso la vida. Sin embargo, Venezuela también es el lugar donde la solidaridad es la principal moneda de cambio entre sus habitantes, quienes «después de mucho tiempo han alcanzado una conciencia política nunca antes vista en el país y han comprendido y asumido su papel protagónico en la historia».

A pesar de sus diferentes puntos de vista, coincidieron en que la nación venezolana no está en su mejor momento en términos políticos, económicos ni sociales. Para algunos los problemas de la nación caribeña deben ser resueltos por los venezolanos; para otros, un posicionamiento de México contra Maduro sería relevante ante la situación. Y concordaron en que, más que Chávez y el chavismo, es Nicolás Maduro y su comitiva quienes tienen en vilo a Venezuela.

Drama migratorio «El camino hacia la nada, mejor que quedarse en Venezuela»

Jorge Alberto tuvo que abandonar su país y, prácticamente, dejar el periodismo. Hoy trabaja en un empresa privada en áreas relacionadas con la comunicación organizacional.

«Salir de Venezuela es arriesgarse a la nada, pero eso es mejor que quedarse en el país», así resumió Jesús Alberto Yajure el drama que implica para sus connacionales abandonar el lugar donde nacieron. En entrevista con este medio, el periodista venezolano con nueve años de experiencia relató que la situación económica se ha vuelto insostenible. Él tuvo que viajar a Chile con su familia y dejar el periodismo. «En la medida en que se agudizó la crisis económica, también fue mayor el deterioro de las condiciones de vida, además de los servicios públicos, la falta de seguridad, de acceso a los alimentos, a los servicios de salud, la escasez de medicinas que permitan cuidarte de un padecimiento y la proliferación de enfermedades básicas. En los medios no se ve mucho, pero ahora es común el surgimiento de enfermedades que ya estaban desarraigadas, debido a que no existen los medicamentos para curarte incluso una gripe», comentó. Es por ello que las olas migratorias son cada vez mayores y más constantes.

«El venezolano ha tenido que migrar a pie, en autobuses, hacinados, en una travesía que implica 10 u 11 días. Es un fenómeno bastante dramático porque muchas personas han tenido que vender su patrimonio para juntar un poco de dinero y tratar de reconstruir la vida.

Muchas personas salen con pasaportes vencidos, no tienen identificación vigente, y llegan a un país donde no pueden validar su identidad, y eso les dificulta emplearse». Jesús Alberto Yajure también relató que esta crisis ha llevado a los venezolanos a vivir en la ilegalidad o a ejercer oficios como la prostitución: «Las venezolanas que han venido son víctimas de trata de personas y prostitución. Hay grupos que se aprovechan de la situación y los convierten en mercancía o los ponen a hacer tareas ilegales, como cobro de piso, distribución de drogas.

Hay venezolanos involucrados en la ilegalidad, y eso provoca una reacción de xenofobia hacia el inmigrante venezolano. Hay mucho desconocimiento y prejuicio». Otro aspecto del drama es la pérdida de su identidad y estatus. Jorge Alberto Yajure trabajó en cadena Capriles, el conglomerado de medios más grande en Venezuela. Fue becado para viajar a España, donde trabajó en el diario El Mundo cubriendo historias locales e internacionales, y se encargó de la edición de notas para Latinoamérica. En 2015 asumió el cargo de coordinador de la unidad de investigación de El Pitazo, el único que tiene corresponsales en todo Venezuela, medio que ganó el premio de periodismo Ortega y Gasset. Sin embargo, Jorge Alberto tuvo que abandonar su país y, prácticamente, dejar el periodismo. Hoy trabaja en un empresa privada en áreas relacionadas con la comunicación organizacional.

México se asume como país neutral

Luego de que se agravara la inestabilidad política en Venezuela en enero de 2019, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se declaró neutral, sin mostrar apoyo por Nicolás Maduro ni por Juan Guaidó, en apego a la doctrina Estrada. De hecho, exhortó a las dos partes a que buscaran una salida pacífica al conflicto y se propuso como país mediador junto con Uruguay. Esa postura ha sido criticada por Juan Guaidó, quien le ha pedido a AMLO actuar del «lado correcto de la historia».

Restricción a las libertades: Atentados contra los periodistas y el derecho a la información

Ana Karolina Mendoza, periodista de investigación

Ser periodista en Venezuela es ejercer una actividad de alto riesgo, aseguró Ana Karolina Mendoza, periodista de investigación que habló para EL DEBATE desde Colombia, donde trabaja para el periódico Wayuunaiki y es corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad en el estado de Zulia. Ella nació y creció en la segunda ciudad más importante de Venezuela: Maracaibo. Se formó y trabajó ahí por más de ocho años con el Instituto Prensa y Sociedad.

Sin embargo, en marzo de 2017 ella, al igual que miles de sus compatriotas, decidió salir del país, separarse de sus seres queridos, alejarse de sus lugares de pertenencia para fijarse un nuevo destino: Riohacha, Colombia. Narró para EL DEBATE que fue con Nicolás Maduro cuando los problemas para la prensa se agudizaron. «Trabajar en Venezuela era cuesta arriba.

Lo primero que se vio fueron las restricciones al papel. Si tenías una línea editorial que no fuera afín al Gobierno de Maduro, el Gobierno te limitaba en el papel. La inflación elevó considerablemente los costos de producción, que llegó un momento en que eran insostenibles. El problema para los periodistas se agravó porque el acceso a internet era cada vez más limitado. Los problemas eléctricos ya no eran de dos ni de tres horas. La luz se iba y ya uno no sabía ni cuándo volvía; además de esto, al irse la luz se caía el internet. No eran cortes programados, se podía ir a cualquier hora del día. Entonces uno quedaba en la incertidumbre», señaló Ana Karolina. Mendoza puntualizó que a los problemas técnicos se le aunaron los atentados contra la prensa: «nosotros recibimos mensajes intimidatorios de la alcaldesa de la Guajira Venezolana, en Zulia. Las intimidaciones son constantes y van dirigidas, tanto al medio, como al periodista: persecuciones, forcejeos, despojo de las cámaras y en las últimas semanas hasta agresiones por parte de los cuerpos de seguridad, que ya tienen un carácter militar, ya no es preventivo». Indicó que en los medios virtuales existen prácticas de ciberterrorismo, espionaje, limitaciones del internet, entre otras.

Declive: Control de la fuerza pública y el desmantelamiento institucional

Clavel Rangel, ha sido periodista de investigación por 10 años

Clavel Rangel, quien tiene su centro de trabajo hacia el sur de Venezuela y ha sido periodista de investigación por 10 años, dándole cobertura a los sucesos que se han registrado en Caracas y tomando parte en dos proyectos contra la desinformación para los venezolanos que radican en su país y en el extranjero, comentó que aunque la inflación desencadenó las crisis humanitaria y económica de su país, hay otras menos mediáticas, pero más preocupantes, una de ellas es la del Estado de derecho. «Llevamos más de una década con la ausencia del Estado de derecho. Desde el Gobierno de Chávez, hasta el régimen de Nicolás Maduro, ha habido un constante desmantelamiento institucional del Estado», comentó.

Explicó que la manera de operar del régimen fue «controlando el Poder Judicial, los tribunales electorales y el poder ciudadano, progresivamente el Gobierno fue adueñándose de las instituciones desde 2007 para acá». Añadió que aunque Hugo Chávez comenzó con estas prácticas, fue Nicolás Maduro quien aceleró el proceso de desgaste político, «controlando a las instituciones, persiguiendo y muchas veces anulando a la oposición, con métodos como la persecución política y hostigamiento a las organizaciones civiles y políticas. Con Chávez había también un ambiente hostil hacia los opositores, pero eran más los descalificativos que las acciones. Con Maduro ya hubo prácticas de violencia física», relató. Otra de las argucias de Maduro para sostenerse fue colocar a personas incondicionales en las gubernaturas, informó la periodista, «la crisis económica se generó en parte porque hay personas que tienen indicadores de eficiencia muy bajos, pero con mucha cercanía a Maduro», explicó Clavel Rangel.

«Maduro, en este periodo, ha llegado con un alto nivel de impopularidad, pero con mucho control de la fuerza pública a su favor. Esa es la clave para entender lo que está sucediendo en Venezuela, y es el factor determinante por el cual el régimen continúa», añadió la periodista de investigación.

Sobre la decisión de México de mantenerse neutral en el conflicto, aseguró que el pueblo mexicano es solidario, pero no así el Estado, que se ha mantenido al margen, lo cual ayuda más a Maduro que a los venezolanos.

Confrontación política: «En Venezuela no hay crisis, hay petróleo, recursos naturales y muchos intereses económicos»

«Como especialista en Derecho Internacional, usar el término “crisis humanitaria” para describir la situación en Venezuela es un total error porque, aunque hay problemas económicos, también existen oportunidades de desarrollo, que es justamente por lo que están peleando los opositores, el manejo de los recursos naturales, petroleros y mineros», sentenció Alma Corina Borjas Monroy, abogada venezolana especializada en Derecho Económico de la Integra-ción, con maestrías en De-recho de Telecomunicaciones y Derecho Internacional y Relaciones Interna-cionales, actualmente estudia un doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, becada por Conacyt.

Entrevistada en la redacción de Culiacán, Alma Corina habla de la vida cotidiana que continúa en su país: «Hay centros comerciales, la gente pone restaurantes, la gente sale a comer, va a los cafés, va al cine. Al igual que pasó aquí, allá se estrenó Avengers y se agotaron las entradas. La gente sale a trabajar en metro, en sus carros. Las playas de Venezuela son concurridas, la gente va de vacaciones al mar. Se casa, compra carros, compra casa. Se ha avanzado mucho en el deporte. Hay problemas económicos como los hay en México o Colombia, pero eso no genera una crisis humanitaria. Ahora hay migración, como en todos los países, la gente se va porque es libre de hacerlo, no la puedes retener. En la frontera con Colombia siempre hay cruces de personas y, así como hay gente que se ha ido, también han vuelto, hay programa de repatriación muy importante», señaló Alma Corina, quien trabajó en España, donde realizó una maestría en Derecho de Telecomunicaciones y trabajó en una filial de una empresa de importación y exportación venezolana.

Borjas Monroy descartó que «el hambre» sea lo que motive las movilizaciones.

«Hay crisis política, derivado del conflicto social, pero es resultado de la lucha de poderes que está desde el mismo momento en que ganó Chávez en 1998, y que se ha agudizado en los últimos cinco años porque en mi país hay venezolanos que le apuestan a la inestabilidad. La oposición ha convocado a un paro escalonario, son los principales interesados en que Venezuela se estanque», añadió la especialista en comercio.

«Existe un descontento de un sector porque Chávez vino a romper todos los esquemas de la política, como darle visibilidad a un gran sector de la población que estaba marginada y olvidada por la clase política, eso implicó quitar privilegios, y por su puesto que molestó a los que en ese momento tenían el poder y que están haciendo todo lo posible por recuperarlo. Hay que puntualizar una cosa: Chávez estuvo preso de quienes en este momento se hacen los mártires por persecución», sentenció.

«Quienes tenían el poder vieron que llegó alguien que iba a tirar todos esos privilegios, y es lo que está pasando actualmente: la lucha de la clase política tradicional versus los nuevos planteamientos. El principal enemigo de Venezuela son los venezolanos que quieren un golpe de Estado, que convocan a paros, que piden intervenciones extranjeras», dijo.