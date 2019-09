Venezuela lista ante cualquier intervención militar 

Venezuela.- El canciller venezolano Jorge Arreaza, aseguró el pasado viernes en Ginebra que la patria venezolana esta lista para defenderse ante cualquier intervención militar después de que una decena de países y Estados Unidos invocara el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Informó el funcionario en una reunión con Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, que están preparados para responder y no permitirán que nadie desprestigie el suelo venezolano. Agregó que espera que no sea necesario, pero en caso de que suceda no dudaran en responder.

El canciller comentó para la prensa que jamas se atreverían a agredir a otro país bajo ninguna circunstancia, a no ser por defensa propia. Esto como respuesta a que Estados Unidos invocó el TIAR argumentando que era necesario ante ejercicios militares belicosos por parte del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Dicha iniciativa fue apoyada por 10 países como Argentina, Chile, Colombia, Brasil, entre otros , recordemos que México por su parte decidió no entrometerse y no apoyar la esta activación pues podrían salir afectados otros países.

Hace algunos días el presidente Maduro ordenó ejercicios militares en la frontera con Colombia hasta el 28 de Septiembre, conformado por 150 mil elementos del ejercito y un sistema de misiles ante las amenazas por parte de Bogotá.

Agregó Arreaza que no podrían quedarse de brazos cruzados mientras otros países se preparan para atacar a la República Bolivariana.