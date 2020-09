Vetan a J.K. Rowling en redes con "luto" por su nuevo libro “Troubled Blood”

Reino Unido.- JK Rowling, famosa escritora de origen británico, ha provocado una nueva controversia con respecto a su postura sobre las cuestiones transgénero, ya que los detalles sobre la trama de su nuevo libro se revelaron en una revisión inicial.

La reacción en las redes sociales ha visto al autor de Harry Potter recibir una reacción violenta cuando se reveló que el villano de Troubled Blood, un "asesino en serie psicópata", era un hombre que se viste de mujer.

Troubled Blood es el último libro del autor de Harry Potter, publicado bajo su seudónimo de Robert Galbraith.

Es el quinto libro de la serie Strike y sigue la historia de un caso sin resolver de 1974, cuando la GP Margot Bamborough desaparece de su cirugía en Clerkenwell, y una investigación policial torpe significa que nunca fue encontrada.

Cuarenta años después, la hija de Margot está decidida a averiguar qué le pasó. Se revelaron más detalles del libro cuando se publicó una primera reseña en el sitio web de The Telegraph, escrita por Jake Kerridge.

Kerridge explica en su reseña que se cree que Bamborough “ha sido víctima de Dennis Creed, un asesino en serie travesti”.

Kerridge pregunta en su reseña: "Uno se pregunta qué harán los críticos de la postura de Rowling sobre las cuestiones trans con un libro cuya moraleja parece ser: nunca confíes en un hombre con un vestido".

Esta no es la primera vez que los lectores señalan que Rowling ha enmarcado negativamente a los personajes transgénero en su serie Galbraith, con un usuario de Twitter escribiendo: "JK Rowling está obsesionada con las personas trans y activamente las enmarca como depredadores en sus novelas.

"Esta es una referencia a la segunda novela de Galbraith, El gusano de seda, donde el detective Strike es acosado por una mujer llamada Pippa. Pippa intenta apuñalar a Strike, antes de quedar atrapada en su oficina".

Strike exige ver su identificación y se revela su identidad como mujer transgénero, y Strike señala su nuez de Adán. Ella trata de escapar antes de que Strike diga:

Si vas por esa puerta una vez más, llamaré a la policía y testificaré y me alegraré de verte caer por intento de asesinato. Y no será divertido para ti, Pippa. No antes de la operación.