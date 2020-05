Veterano de 101 años y su hija se recuperan al mismo tiempo de Covid-19

Nueva York.- Un veterano de 101 años de la Segunda Guerra Mundial y su hija de 73 años, que viven en el mismo hogar de ancianos de Maryland, pudieron celebrar juntos el fin de semana del Día de los Caídos después de vencer al coronavirus.

Charles Barbier y su hija Kathryn Dean se reunieron el viernes después de pasar semanas en aislamiento en la sala COVID-19 del Centro de Salud Westminster, dijo Lisa McLaurin, una enfermera en el centro, a unas 35 millas de Baltimore.

El padre y la hija, originarios de Louisiana, enfermaron a fines de abril. Dean dijo "es una bendición de Dios" que ambos sobrevivieron.

Mi papá tiene 101 años, así que es un gran logro. Sobrevivió a una guerra, la depresión y ahora esto. Es un tipo increíble, dijo a The Post.

Como otros miembros de la familia no pueden visitar en medio de la pandemia, Dean dijo que estaba agradecida de reunirse con su padre el viernes para celebrar el Día de los Caídos y su recuperación.

He estado esperando verlo por un tiempo porque lo extraño y no podemos tener familia aquí. Es difícil no poder ver a la familia, dijo.