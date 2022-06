Veterinaria llora después de que un perro fuera abandonado cruelmente con una nota

" No es justo para mí vivir en un automóvil durante dos meses y mi humano llora todos los días, dice que lo siente y que me ama".

"Intenté con el veterinario, ¡No les importó! ¡Llamé a la policía y al guardián de perros, no les importó! Sé que mi humano me ama porque fue el único que hizo todo lo posible para salvarme, amarme y mimarme".

" Mi humano se quedo sin hogar y descubrió que tiene una enfermedad y no puede cuidarme. Por favor, no lo juzguen. Intentó reubicarme en muchos intentos documentados peor a nadie le importó".

