"Vi en el celular de ella que me es infiel": Muere hombre tras dispararle a su esposa en Argentina

Argentina.- Una mujer resultó con una herida de escopeta en la pierna luego de que su pareja perdiera la cordura al sospechar que ella le era infiel, el hombre huyó al monte creyendo que la había asesinado y cuatro horas más tarde se pegó un tiro en el pecho.

Las personas involucradas en este hecho fueron identificadas como Zulma Yaneth, de 37 años, y Jorge Alfredo, de 39, sin embargo también se vio involucrado su hijo de 16 años, quien fue el único testigo de aquella violenta escena que comenzó en un domicilio de Santos Lugares, departamento Guasayán, provincia de Santiago del Estero en Argentina.

Fue el hijo adolescente de la pareja quien notificó de lo sucedido a la policía, explicó que tras una discusión su padre se armó con una escopeta calibre 16 y que disparó en contra de la mujer, quien resultó herida en el muslo izquierdo.

Según las declaraciones, Jorge destrozó la escopeta con un hacha y dejó la culata en casa, tomó la parte móvil y huyó hacia el monte mientras Zulma sangraba aun con vida en el suelo; en el lugar fue auxiliada por dos familiares que llegaron y la llevaron al Hospital Regional de la ciudad Capital.

"Inmediata aprehensión de Jorge Alfredo; pericias en el lugar; secuestro de cartuchos y arma de fuego; declaración testimonial; denuncia de la víctima; tomas fotográficas e intervención de la División Prófugos y del personal de Investigaciones de Frías" ordenó el fiscal Alfonso Arce.

Mientras tanto, el responsable se internó en el monte y se atrincheró en lo que las autoridades realizaban un rastrillaje de la zona, siendo a casi 200 metros de distancia de la casa de la pareja, donde fue encontrado.

Cuando llegaron al escondite donde estaba Jorge, notaron que la escopeta apuntaba hacia su pecho y con una varilla, tipo horqueta de 30 centímetros, colocada en la cola del disparador, con el guardamonte remontado listo para detonar.

"No se acerquen que me mato", gritó Jorge a los policías "Vi en el celular de ella que me es infiel", dijo, señalaron los voceros policiales.

Los policías perimetraron el lugar tratando de persuadir al hombre de desistir en sus intenciones, llegó un negociador a continuar con el trabajo, sin embargo el hombre terminó por disparar directo a su propio pecho.

Jorge fue trasladado al Hospital Regional aún con vida por los policías, sin embargo murió en las instalaciones, mientras tanto los investigadores incautaron la escopeta, un celular, la culata y un cartucho calibre 16.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de Santa Catalina y el fiscal de turno, Alfonso Arce, también participaron policías de la División Criminalística y de la sección Robo y Hurto.