Vicepresidente de Guatemala pide renuncia del presidente “por el bien del país”

Guatemala.- Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, solicitó al Presidente Alejandro Giammattei renunciar a su puesto por no cumplir sus compromisos de campaña.

Según con el funcionario quejoso su continuidad es “insostenible” en las condiciones actuales del país centroamericano, pues no se han cumplido las promesas de campaña que ambos hicieron.

Solicité al presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas”, se puede leer en un fragmento del texto mencionado.

Esta no es la primera ocasión en que los funcionarios mostraron sus diferencias, antes Castillo había declarado que no mantiene comunicación de doble vía con Giammattei. Incluso, declaró públicamente que ya le había dicho de frente su opinión sobre el momento que vive en la nación.

"He manifestado al presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y las decisiones que se han tomado yo no las comparto y no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente”, declaró ante la prensa tras una reunión con el líder de Guatemala.

El segundo al mandao detalló que pide la renuncia “por el bien del país”, agregando que ambos deberían dejar sus cargos para así no desatar especulaciones y descartar sospechas de un golpe de Estado.

Uno de los puntos particulares que tocó ante la prensa, según información de Voanoticias, fue la aprobación de presupuesto 2021, que según su consideración le disgusta porque presenta animalías.

Otra de sus peticiones es la renuncia de todos los ministros, así como evaluar su desempeño para remover a quienes les sean encontradas irregularidades durante la actual administración.

Hasta el momento el presidente no se ha posicionado al respecto, mientras su secretario de prensa, Francis Maseck, dijo que presidencia no tiene comentarios respectivos a lo dicho por el vicepresidente.