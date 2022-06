Víctima de Nassón Joaquín García pide a corte de EU cadena perpetua para líder de La Luz del Mundo

California, Estados Unidos.- "No va a ser justo hasta que no esté el ahí toda su vida, él no puede salir por protección a quienes no se pueden proteger", son palabras emitidas por Sochil Martin, una de las víctimas de abuso de Nassón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien en las próximas horas podría ser condenado a solo 13 años de cárcel.

Nassón Joaquín García, de 53 años de edad y líder La Luz del Mundo, iglesia surgida en Guadalajara, Jalisco, podría recibir su condena en las próximas horas por parte de la Corte Superior de California, Estados Unidos, quien lo juzga por dos cargos de cópula oral forzada que involucraron a menores de edad y un cargo de un acto lascivo contra una adolescente.

La demandante ha solicitado a la corte que dicten una condena de cadena perpetua al líder religioso, quien que hasta hace poco sería enjuiciado por 19 delitos cometidos en agravio de diversas personas y que el pasado 3 de junio se confesó culpable de tres de ellos con la finalidad de obtener una sentencia menor, objetivo que en las próximas horas podría lograr.

Sochil Martin ha señalado que tan solo de imaginar que Nassón Joaquín García pueda estar libre en poco más de una década de la cárcel le hace temer por el resto de la población.

“Ese es un peligro a la sociedad: Nassón. Yo no voy a poder descansar, nadie va a poder. Los que sí sabemos el peligro que él representa, nosotros no vamos a poder descansar sabiendo que él podría salir en 10 años... Tengo la esperanza de que Nasson esté allí de por vida", dijo a la prensa.

Heder Brown, ex fiscal de California, experta en casos de abuso infantil y quien apoya con asesoría legal a las víctimas también ha emitido un análisis respecto al acuerdo que ha llegado el líder de La Luz del Mundo con la corte de California para reducir su condena.

"Nunca, en mi carrera de diez años, había visto un caso como este, un acuerdo más peligroso que este... cuando vemos que el acusado admite culpabilidad, le van a dar básicamente 13 años de reclusión, ha estado en la cárcel por tres años y este hombre saldría de la cárcel en diez años para seguir siendo un depredador de menores", lamentó.

La abogada ha señalado que las leyes del código penal de Estados Unidos permiten en este caso dar cadena perpetua a una persona con los antecedentes de Nassón Joaquín García, sin embargo, temen que el dictamen no sean tan duro como sus víctimas lo exigen y como la propia Fiscalía de California lo ha solicitado al juez.

"La oportunidad la tenemos en este caso, el código penal permite que este individuo sea condenado a cadena perpetua y la ley permite múltiples cadenas perpetuas en este caso... este es un acuerdo sumamente peligroso y que un depredador violento sería puesto en libertad en 10 años. En este momento estamos introduciendo escritos (noción de emergencia) ante la corte... vamos a exigir máxima responsabilidad de la ley, en este caso cadena perpetua", agregó en rueda de prensa.

Nassón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, quien se ha confesado culpable de abuso sexual en contra de tres menores de edad. Foto: AP

Xavier Becerra, Fiscal General de California, también se ha pronunciado sobre el mediático proceso penal al que se han logrado someter a Nassón Joaquín García luego de atraparlo en junio del 2019, en ese estado.

“Cuando hay alguien que abusa de esa fe, juega con la mente de una persona, de una familia, de unos padres, de niños, de niñas de 14 años, ese no es un líder religioso, ese es un demente”, puntualizó.