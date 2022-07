¿Vida o muerte? Comienza el juicio para tirador de Parkland quien mató a 14 estudiantes en Florida

Florida.- El juicio penal contra el tirador en una escuela de Florida, Nikolas Cruz, comenzó el lunes, el tiroteo masivo más mortífero en Estados Unidos ante un jurado.

Cruz, de 23 años, se declaró culpable en octubre pasado de 17 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de 14 estudiantes y tres miembros del personal de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, y solo impugna su sentencia. Los jurados deben decidir si recibe la muerte o la vida sin libertad condicional.

Se esperaba que el fiscal principal Mike Satz destacara la brutalidad de Cruz mientras acechaba un edificio de aulas de tres pisos, disparando su rifle semiautomático AR-15 por los pasillos y las aulas. Cruz a veces caminaba hacia las víctimas heridas y las mataba con una segunda ráfaga de disparos.

“Frío, calculado, manipulador y mortal”, así lo describió Satz, describiendo un video que Cruz hizo tres días antes de la masacre.

“Esto es lo que dijo el acusado: 'Hola, mi nombre es Nik. Voy a ser el próximo tirador escolar de 2018. Mi objetivo es al menos 20 personas con un AR15 y algunas rondas trazadoras. Va a ser un gran evento y cuando me veas en las noticias sabrás quién soy. Todos ustedes van a morir. Ah, sí, no puedo esperar. Ah, sí, no puedo esperar'”.

En el tiroteo murieron 14 estudiantes y 3 miembros del personal. Foto: AP

Alrededor de 50 familiares de las víctimas estaban en la sala del tribunal, sentados estoicamente juntos en una sección acordonada. No estaba claro si alguien, aparte de sus abogados defensores, estaba allí para apoyar a Cruz, quien escribió en un papel y susurró a un abogado defensor mientras Satz describía los asesinatos.

Un panel de siete hombres y cinco mujeres , respaldado por 10 suplentes, está considerando el destino de la ex alumna de Stoneman Douglas. Se esperaba que durara unos cuatro meses, se suponía que el juicio comenzaría en 2020, pero la pandemia de COVID-19 y las peleas legales lo retrasaron.

Los abogados defensores no dijeron cuándo entregarán sus argumentos: al comienzo del juicio o cuándo comenzarán a presentar su caso dentro de unas semanas. La última estrategia sería rara y arriesgada porque le daría a la fiscalía la única palabra antes de que los miembros del jurado examinen pruebas espeluznantes y escuchen testimonios desgarradores de sobrevivientes de disparos y de los padres y cónyuges de las víctimas.

Si la defensora principal Melisa McNeill da su declaración, probablemente enfatizará que Cruz es un adulto joven con problemas emocionales y psicológicos de por vida que supuestamente sufrió síndrome de alcoholismo fetal y abuso. El objetivo sería moderar las emociones de los miembros del jurado mientras escuchan el caso de la acusación, haciéndolos más abiertos a considerar los argumentos de la defensa más adelante.

El tiroteo en Parkland el 14 de febrero de 2018 es de los más mortífero. Foto: AP

El tiroteo en Parkland el 14 de febrero de 2018 es el más mortífero en llegar a juicio en la historia de los Estados Unidos. Otros nueve hombres armados que mataron al menos a 17 personas murieron durante o inmediatamente después de los tiroteos, ya sea por suicidio o por disparos de la policía. El sospechoso del asesinato de 23 personas en 2019 en un Walmart en El Paso, Texas, está a la espera de juicio.

Después de las aperturas, que están limitadas a 90 minutos cada una, se llamará al primer testigo de los fiscales. No han dicho quién será.

Es el primer juicio por pena de muerte para la jueza de circuito Elizabeth Scherer . Cuando los miembros del jurado finalmente obtengan el caso este otoño, votarán 17 veces, una por cada una de las víctimas, para recomendar la pena capital.

Cada voto debe ser unánime; un voto no unánime por cualquiera de las víctimas significa que la sentencia de Cruz para esa persona sería cadena perpetua. Se les dice a los miembros del jurado que para votar por la pena de muerte, las circunstancias agravantes que la acusación ha presentado para la víctima en cuestión deben, a su juicio, “superar” los factores atenuantes presentados por la defensa.

Independientemente de la evidencia, cualquier miembro del jurado puede votar por cadena perpetua por piedad. Durante la selección del jurado, los panelistas dijeron bajo juramento que son capaces de votar por cualquiera de las sentencias.