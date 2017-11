Video "Es el momento para ayudar, no de grabar"

Chile.- El domingo pasado, Richard Joseph pasó de ser un haitiano desconocido en Chile a ser un héroe, cuando salvó a una mujer que se cayó desde un noveno piso, en un barrio de esta capital.

Por ello, fue recibido y felicitado el miércoles por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Según contó a 24 horas, él iba camino a una reunión con unos amigos de la organización “Buena Onda” en el barrio de Independencia cuando, al llegar, oyó que vecinos le gritaban: “¡No te tires!” a una mujer que estaba colgando desde la ventana de un departamento.

El primer impulso de Richard, quien vive en Chile desde hace tres años, fue grabar lo que estaba sucediendo, pero luego, lo pensó mejor. “Vi a la señora colgando afuera de la ventana, diciendo cosas que no se oían bien. Y agarré mi celular, como es la moda, para grabar lo que iba a pasar. Pero me llegó en mi mente: no es el momento para grabar, es el momento de pensar cómo podemos ayudar a esa señora”.

Aqui estas el momento mismo donde la señora se tiro del decimo piso del edificio. Y Richard Joseph un membro de la Organización Buena Onda la recibio en sus brazos. pic.twitter.com/iwFuFXY5WE — Lovely Beauge (@beauge_lovely) 19 de noviembre de 2017

Lo siguiente que pensó, según recordó más tarde, fue en amortiguar el golpe. “No pensé que yo iba a salvarla, pensé la lógica: si algo lo amortigua [la caída], lo recibe antes de recibir el golpe en el piso, hay posibilidad de que su cabeza no choque completamente”.

Testigos dijeron que la mujer luchaba por sostenerse de los barrotes del balcón, pero finalmente cayó. Abajo, la esperaba Richard. “No pensé que era peligroso para mí. Me concentré y cuando ella llegó a mis brazos me doblé el tobillo y la rodilla y nos caímos al piso. Cuando la miré pensé que no había logrado nada, porque le salía sangre de su boca y no respiraba, pero a los tres minutos ella recuperó el aliento”, explicó el joven.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, fue internada en estado grave en un hospital. Richard terminó con lesiones en los dos brazos y en una rodilla, razón por la que tiene que utilizar una bota ortopédica.

Pero su esfuerzo fue recompensado. Una vez que el video se hizo viral, el inmigrante comenzó a recibir ofertas de trabajo y Leonardo Farkas, empresario multimillonario, le dio el equivalente a unos 3 mil 150 dólares para cubrir sus gastos médicos.

El miércoles, Bachelet se reunió con él en el Palacio de la Moneda, donde alabó lo que llamó un “acto heroico, donde arriesgó su vida para salvar a una mujer que intentó suicidarse. Él es un ejemplo de solidaridad, entrega, y nos da una lección que debiera servirnos a todos: en vez de la indiferencia, él se involucró y actuó para ayudar”.