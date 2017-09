Video: Policía asesina a un activista LGBT que iba armado

Un joven estudiante de la universidad tecnológica de Georgia, Estados Unidos, murió por un disparo que le propino la policía.

Scout Schultz, de 21 años, portaba un cuchillo cuando los elementos de seguridad le dieron el alto en el campus. El chico, activista LGBT no acató las órdenes y como consecuencia fue abatido.

Los estudiantes que se encontraban en la universidad grabaron la terrible escena con sus celulares.

Controversia

Los videos han abierto de nuevo la polémica en ese país por considerarse una actuación desmedida.

Schultz recibió el disparo y murió momentos después en el hospital pero para su arresto podría haber sido suficiente otra solución.

De acuerdo con los policías, el joven iba armado con el cuchillo, le pidieron que lo tirara al suelo pero él no obedeció y para evitar un ataque decidieron abatirlo.

La policía de Georgia argumenta que sus agentes no cuentan con armas de aturdimiento como pistolas láser y por eso actuaron con los medios que disponen. Por su parte, se investiga si fue necesario el disparo mortal.

Asesinato injusto

La madre del fallecido, Lynne Schultz, se encuentra debastada y no comprende el uso de la fuerza letal en este caso. Ha explicado que su hijo era un buen estudiante de ingeniería.

También comentó que el joven sufría de problemas mentales, depresión y que en dos ocasiones se había intentado suicidar.

La madre se pregunta en el Atlanta Journal-Constitution por que no usaron alguna manera no letal para retenerlo. Sostiene que no había peligro ya que el área estaba asegurada y los agentes le superaban en número.

Ella piensa que tal vez su hijo sufrió un colapso mental por eso no supo que hacer cuando le pedían que arrojara el cuchillo.

Este nuevo polémico episodio se produce la misma semana en la que se han registrado disturbios en St. Louis relacionados con la brutalidad policial.

