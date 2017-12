Video: Turista mata a oso a disparos dentro del zoológico

Myanmar, Burma.- Un turista chino que mató a un osos negro en peligro de extensión dentro de su jaula del zoológico con una AK-47, afirmó que lo hizo por simple "curiosidad".

El presunto criminal asegura que el gobierno de Wa, en Myanmar, territorio qe limita con China, le disparó al osos en la cabeza durante su viaje de placer gracias al permiso otorgado por las autoridades de la zona.

Según su testimonio, el hombre afirma que incluso la ametralladora empleada en el indignante evento fue proporcionada por el gobierno local.

En un video capturado por otro turista del grupo de viaje durante el desarrollo de los hechos, puede escucharse al hombre gritando en un dialecto chino al oso, que se mantuvo en una jaula:

"Te dije que no abrieras la boca. Hazlo de nuevo y te haré rendirte" gritaba al animal en cautiverio.

Después de esto, procedió a darle un solo disparo al oso con el arma, haciéndolo caer el suelo.

En las imágenes también se mostró varias patas de oso en el suelo cerca de la jaula. Se puede ver a otro individuo cortando pelos de un oso muerto más adelante en el video.

Un experto identificó al animal como un oso negro asiático, una especie animal en peligro de extinción.

El video se compartió ampliamente en las redes sociales chinas el 27 de diciembre y generó gran controversia. Al principio se sugirió que el incidente ocurrió en la provincia de Yunnan en China.

La policía forestal de Yunnan investigó las acusaciones y afirmó que el hombre en el video es chino, pero el video fue filmado en Myanmar, de acuerdo con Beijing News.

Fue a través de este medio que se informó también que un hombre de la provincia de Shandong, al este de China, se responsabilizó por el asesinato.

Publicó una declaración en un video filmado en el exterior de una estación de policía, donde afirmó que acababa de tratar el asunto con la autoridades.

Según su versión, el oso estaba a punto de ser ejecutado por el gobierno local en Wa Estado después de haber herido a otras personas.

Dijo que vio la ejecución y se sintió "curioso" como turista, por lo que preguntó si podía matar al oso él mismo. Insistió en que había obtenido permiso antes de llevar a cabo el asunto.

El turista chino comentó que las críticas en las redes sociales le han causado grande problemas en su vida, razón por la cual deseaba dar su explicación a conocer.

"El Video [del tiroteo] no tenía permiso de ser compartido. No sé qué turista subió el video a Internet en China. Fui condenado por los usuarios de la web. Me gustaría aclarar el asunto" Dijo en su recuento.