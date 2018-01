Video clave podría poner en peligro la libertad de Nahir

Gualeguaychú, Argentina.- Nahir Galarza, la joven de 19 años detenida por asesinar a su exnovio, Fernando Pastorizzo, de dos balazos la madrugada del pasado 29 de diciembre, podría tener más evidencia en su contra tras un video liberado en redes sociales donde se le muestra minutos después del altercado.

La adolescente, originaria de Ururguay, aparece en las imágenes de una cámara de seguridad a seis cuadras del lugar de donde, presuntamente, abandonaba el cadáver baleado de Pastorizzo.

El cuerpo fue encontrado por un taxista que transitaba el área, indicando que el joven se encontraba tirado en una calle del municipio con heridas en la cabeza y espalda.

Después del hecho, Galarza pasaría a publicar una foto en la que aparece junto a la víctima en la que escribió un mensaje declarando que lo amaría por siempre.

Con respecto al tema, los amigos de Pastorizzo declararon a medios locales que los adolescentes mantenía una relación difícil, puesto que "la personalidad de ella no era buena" y asegurando que siempre se miraba "agresiva con él".





“Ella no quería que se junte con nosotros. Siempre se ponía a llamarlo cuando estaba con nosotros. No sé si era por celos u otra cosa. Ni a nosotros nos hacía bien eso, por eso le decíamos que era mejor cortar”, aseguró uno de los jóvenes a TN .

Acerca de las declaraciones que emitiera el padre de Nahir a los medios sobre Fernando siendo reservado y callado con la familia Galarza, insisten en que el joven era muy agradable y extrovertido, y solo se mostraba tímido con las personas que realmente no lo conocía.

“Fer no era tímido ni reservado, era tranquilo. Lo que pasa es que la gente que no lo conocía no sabía cómo era él. Siempre hacía chistes, era el centro del grupo, siempre quería juntarse, jugar a la play, tomar mate, ir a la costanera con nosotros”.