Video: palestino apuñala a guardia Israelí en Jerusalén

Jerusalen.- Un palestino apuñaló a un guardia de seguridad israelí el domingo a la entrada de la bulliciosa estación central de autobuses de Jerusalén, hiriéndolo gravemente en el primer ataque en la ciudad volátil desde que el presidente Donald Trump lo reconoció como la capital de Israel.

En Beirut, decenas de manifestantes libaneses y palestinos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad frente a la fuertemente custodiada embajada de Estados Unidos por el reconocimiento, mientras que los ministros de Relaciones Exteriores árabes reunidos en El Cairo exigieron que Estados Unidos rescindiera la decisión de Trump, calificándola de "grave".

La violencia se produjo en medio de días de disturbios provocados por el dramático anuncio de Trump el miércoles. Los palestinos protagonizaron tres "días de furia", con enfrentamientos que estallaron en puntos conflictivos alrededor de Cisjordania, el este de Jerusalén y la Franja de Gaza.

No quedó inmediatamente claro si el ataque a la estación de autobuses fue motivado por la decisión de Trump, que derivó en décadas de política exterior de Estados Unidos y generó críticas rápidas de todo el mundo, incluidos aliados de Estados Unidos en Europa y Medio Oriente.

La policía israelí dijo que el atacante era un palestino de 24 años de la ciudad cisjordana de Nablus.

Los medios israelíes lo identificaron como Yassin Abu al-Qarah, quien publicó en su página de Facebook en los últimos días sobre Jerusalén, escribiendo "nuestra sangre está dedicada" a la ciudad santa.

Los comentarios sobre su perfil lo llamaron un héroe por presuntamente llevar a cabo el ataque de Jerusalén.

El portavoz policial Micky Rosenfeld dijo que el guardia sufrió una herida grave en la parte superior del cuerpo y que el atacante fue arrestado.

Las noticias de televisión del canal 10 de Israel transmiten un video de cámara de seguridad que muestra al atacante quitándose la chaqueta cerca de la puerta de seguridad y luego empujando lo que parecía un cuchillo en el cofre del guardia antes de huir.

El anuncio de Trump generó temores sobre una nueva ola de violencia. Cuatro palestinos fueron asesinados en Gaza en ataques aéreos israelíes luego de disparos de cohetes desde allí y en enfrentamientos a lo largo de la frontera. En Cisjordania, hubo docenas de heridos, pero no hubo muertes.

Los jóvenes palestinos se enfrentaron el domingo en la ciudad cisjordana de Belén, lanzando piedras contra los soldados israelíes, que respondieron con balas de goma y gas lacrimógeno.

Ha habido más de dos años de ataques intermitentes en los que los palestinos han matado a más de 50 israelíes, dos estadounidenses visitantes y un turista británico en apuñalamientos, tiroteos y atropellos.

Las fuerzas israelíes han matado a más de 260 palestinos en ese momento, en su mayoría atacantes.

El estado de Jerusalén está en el centro del conflicto israelí-palestino, y la movida de Trump fue ampliamente percibida como un acuerdo con Israel. Incluso pequeñas crisis sobre Jerusalén y el estado de los lugares sagrados en su Ciudad Vieja han traído un derramamiento de sangre mortal en el pasado.

El anuncio de Trump fue denunciado por críticos que sugirieron que había provocado innecesariamente más conflictos en una región ya volátil.

Israel capturó el sector oriental de la ciudad en la guerra de Medio Oriente de 1967, junto con Cisjordania y Gaza, territorios que los palestinos reclaman por su futuro estado.

Las fuerzas de seguridad libanesas rompieron la protesta frente a la embajada de Estados Unidos después de que los manifestantes les arrojaron piedras. El grupo se reunió a cientos de metros fuera de la embajada para rechazar el movimiento de Trump. Después de un comienzo ruidoso, la protesta atrajo a varios cientos de personas y se volvió más pacífica, con manifestantes cantando y cantando.

Los enfrentamientos se reanudaron por la tarde, con las fuerzas de seguridad persiguiendo a los manifestantes, arrestando a un puñado de ellos y lanzando gases lacrimógenos. Líbano es hogar de 450,000 refugiados palestinos, casi el 10 por ciento de la población.

En una resolución largamente retórica pero falsa en acciones concretas, los cancilleres árabes exigieron que se anule la decisión de reconocimiento y también pidieron que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte una resolución que condene la decisión de Trump.

Reconocieron que Washington muy probablemente lo vetaría.

Si Estados Unidos veta la resolución, los árabes buscarían una resolución similar en la Asamblea General de la ONU, dijo el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad Al-Maliki, en una conferencia de prensa previa al amanecer en El Cairo.

Una resolución de dos páginas adoptada por la reunión de emergencia, que comenzó el sábado por la noche, no incluyó ninguna acción punitiva contra los Estados Unidos., Como un llamado a boicotear los productos estadounidenses o cambios en las relaciones con Washington.

Nikki Haley, embajadora de los Estados Unidos en la ONU, defendió la jugada de Trump el domingo, a pesar de la oposición y la violencia que provocó.

"Para aquellos que quieran decir que esta es una mala idea, les diré: pregúntennos dentro de cinco o 10 años si todavía piensan que es una mala idea. Porque realmente creo que esto va a mover la pelota en el proceso de paz ", dijo a CNN en" State of the Union ".

La medida de Trump fue adoptada en Israel como un reconocimiento largamente esperado del asiento del parlamento y el gobierno de Israel y la histórica capital del pueblo judío que data de hace 3.000 años. Al partir para una visita diplomática a París y Bruselas, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que estaba preparado para responder a los críticos.

"Si bien respeto a Europa, no estoy dispuesto a aceptar un doble estándar. Oigo voces que condenan la declaración histórica del presidente Trump, pero no escuché las condenas por los cohetes disparados contra Israel o la terrible incitación en su contra ", dijo. "No estoy preparado para aceptar esta hipocresía, y como de costumbre en este importante foro presentaré la verdad de Israel sin temor y con la cabeza bien alta".

El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, que encabeza el partido nacionalista Yisrael Beiteinu, pidió un boicot a las empresas árabes en un área donde los residentes tomaron parte en violentas protestas por el reconocimiento estadounidense.

Lieberman dijo que los árabes de Wadi Ara en el norte de Israel "no eran parte de nosotros" y que los judíos israelíes ya no deberían visitar sus aldeas y comprar sus productos.

Cientos de ciudadanos árabes de Israel protestaron el sábado a lo largo de una importante carretera en el norte de Israel, donde docenas de manifestantes enmascarados lanzaron piedras contra autobuses y vehículos policiales. Tres israelíes resultaron heridos y varios vehículos resultaron dañados.

Lieberman ha pedido durante mucho tiempo que se incluya a Wadi Ara en su propuesta de intercambio de tierras y poblaciones como parte de un acuerdo de paz con los palestinos.

Los residentes, como muchos de la minoría árabe de Israel, simpatizan con los palestinos de Cisjordania y con frecuencia se identifican abiertamente con ellos. Pero también son ciudadanos israelíes que rechazan en gran medida la idea de convertirse en parte de un futuro Estado palestino.

Los comentarios provocaron críticas al racismo y al castigo colectivo hacia una comunidad de la cual solo una pequeña minoría era violenta. También planteó preguntas sobre cómo Israel podría oponerse agresivamente a las campañas internacionales de boicot en su contra, mientras que uno de sus ministros más antiguos lo convocó contra sus propios ciudadanos.

Con información de AP

