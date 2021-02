Video. "¡Estoy harto de dibujar!", grita niño enfadado de las clases en línea

Colombia.- Las clases en línea no es algo fácil, y menos para los niños que iniciaron su educación básica de esta forma, un claro ejemplo de esto es un niño originario de Colombia que muestra su estrés y enfado por las tareas que le dejan día con día.

En un video, que ha circulado en redes sociales, se puede ver a un niño quejándose con su abuela de las tareas y argumenta que ya está harto de dibujar, y que no quiere hacer las siete tareas pendientes.

El video lo grabó su abuela de nombre Rosa en el mes de diciembre del 2020, el niño le dice que está "harto de ese celular", y que él regala uno a la que la abuela le dice que él no tiene dinero y no tendrá porque no quiere estudiar.

¡Hay 7 tareas, no jodas, Rosa! No, no, no. Eso es mucho, abuelita, cuando cumpla siete, ¡uh, carajo!

La abuela le dice que cuando cumpla siete años le dejarán cien tareas, a lo que el niño le dice que él no quiere estudiar, ya no quiere dibujar ni quiere ganar "plata" (dinero).

Abuela, ¿estudiar para qué? Ya estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata".

El video del niño se hizo muy viral, ya que muestra la realidad de muchos estudiantes de diferentes niveles educativos que, por segundo año consecutivo, se enfrentarán a las clases en línea a causa de la pandemia por Covid-19.