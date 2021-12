Video. "Estoy muerto en vida", entre lagrimas chófer cubano sentenciado a 110 años pide perdón

Estados Unidos.- Rogel Aguilera-Mederos de 26 años de edad fue condenado a 110 años de prisión por la muerte de cuatro personas, las cuales fallecieron cuando el joven perdió el control de su tráiler y se estrelló contra una docena de autos en la carretera de Colorado en el año 2019.

El accidente se registró el 25 de abril del 2019, Rogel Aguilera era chófer de un tráiler, ese día circulaba por la interestatal 70 en Colorado cuando de repente perdió los frenos de su pesada unidad en la que transportaba madera lo que provocó que chocara contra varios autos.

Tras el accidente cuatro personas perdieron la vida: cuatro hombres de 69, 67, 61 y 24 años, durante la audiencia de sentencia la cual se llevó a cabo el día lunes 13 de diciembre los familiares de las víctimas fueron escuchados por el tribunal.

"Ha sido difícil, a veces se siente como ser la mitad de una persona"... "Me lo quitaron en un instante las acciones de una persona egoísta", fueron algunas de las declaraciones de los familiares.

El joven sentenciado, de ahora veintiséis años, fue acusado de 27 cargos, cuatro de ellos por homicidio vehicular, indiferencia humana, agresión física, intento de agresión física, conducir descuidadamente entre otros, cabe destacar que Rogel Aguilera no estaba alcoholizado ni drogado.

Durante la misma audiencia Rogel Aguilera entre lágrimas pidió perdón a los familiares con un emotivo mensaje

"Me estoy muriendo en vida. Es difícil vivir con este trauma. No puedo dormir. Estoy pensando todo el tiempo en las víctimas. Este fue un accidente terrible, lo sé. Asumo la responsabilidad. Pero no fue intencional. No soy un criminal" dijo el joven entre lágrimas.

Muchos usuarios han firmado una petición hecha en Change.org donde piden que se le otorgue el perdón por el accidente, en dicha petición se señala que "La empresa de camiones -dónde trabajaba Rogel- ha tenido varias inspecciones desde 2017, con varias infracciones mecánicas", también menciona que el joven "ha dicho varias veces que desearía tener el coraje de chocar y quitarse la vida ese día".