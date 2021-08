Video. Joven inglesa queda paralizada tras ser drogada con una bebida en un bar

Inglaterra.- Una joven de 18 años perdió el habla y la posibilidad de mover sus extremidades luego de que al asistir a un centro nocturno en Reino Unido fuera drogada con una sustancia que fue colocada en su bebida.

La joven llamada Millie Taplin fue llevada al hospital el sábado pasado a un hospital luego de que se sintiera mal tras encontrarse conviviendo con amigos en un bar de la localidad.

De acuerdo con Sky News la joven de 18 años y su madre creen que se le puso una sustancia a la bebida de Millie, ya que cuando se encontraba en el bar les comentó a sus amigos que sentía calor y náuseas después de haber ingerido una bebida que había comprado.

En ese momento Millie les pidió a sus amigos salir para tomar algo de aire fresco, tras salir dijo que estaba enferma y a los pocos minutos comenzó a ver borroso y comentó a su hermana y amigos que quería ir al hospital.

"Nunca me había sentido así en toda la vida", mencionó Millie tras permanecer algunos días en el hospital y explicó: "Realmente no podía caminar con ellos, tenían que conseguirme una silla de ruedas, era como si estuviera tratando de mover mis piernas, pero no se movían".

Claire Taplin madre de la joven publicó un video de su hija en redes sociales cuando estaba internada en el hospital y se puede ver como Millie esta con la mandíbula apretada, las manos encogidas y los dedos doblados como garras.

Para fortuna de la familia los efectos de la sustancia fueron pasajeros pues los efectos duraron alrededor de cuatro horas, sin embargo, esos momentos fueron desgarradores para la Claire quien no cree poder superar fácilmente ese episodio vivido en la familia.

"Me siento ansiosa cada vez que sale de casa", mencionó la madre a Sky News y señaló sentirse destruida y hasta el momento no sabe cómo le afectará a su hija.

"Mentalmente no sé si eso la afectará a ella. Creo que a mí me afectó mucho más que a ella. Pero a mí por la comprensión de lo que le han hecho".

Tras el hecho, la policía de Essex informó que estaba investigando el hecho luego de recibir el reporte de que una mujer que había tomado un trago en centro nocturno había enfermado afuera del lugar.