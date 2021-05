Video. "Me están matando", así fue el arresto de Florian Tudor, líder de la mafia rumana

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la Republica detuvo en Ciudad de México a Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana en México, quien se dedicaba a la clonación de tarjetas bancarias, su detención fue captadas en video, en él se ve como lo sacan cargando del lugar por los elementos policiacos.

En el video se puede ver a Florian Tudor sentada dentro de unas oficinas, cuando de repente llegan dos agentes policiacos y lo tratan de esposarlo, el hombre pone resistencia por lo que los agentes lo empiezan a cargar hasta salir del lugar.

Me están ahorcando, me siento mal, me están matando", grita Florian Tudor